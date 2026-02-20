Η αντίδραση Τραμπ στη σύλληψη του Άντριου - «Είναι κρίμα»

Τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με τη χθεσινή σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως είναι «κρίμα» χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «πολύ λυπηρή» για τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Συγκεκριμένα, σε τοποθέτησή του προς δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με την Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι θεωρεί την κράτηση του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ «πολύ, πολύ λυπηρή» και «κακό για τη βασιλική οικογένεια», εκφράζοντας τη συμπάθειά του για τα μέλη της.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση αν παρόμοιες υποθέσεις ενδέχεται να επεκταθούν και στις ΗΠΑ σε σχέση με τις αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έχει «απαλλαγεί πλήρως» από κάθε κατηγορία που σχετίζεται με την υπόθεση και ότι δεν υπάρχει κάτι να κρύψει, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως «ειδικό» στην υπόθεση λόγω της δικής του – όπως υποστήριξε – εξωδικαστικής αντιμετώπισης του ζητήματος.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ώρες αφότου ο πρώην πρίγκιπας συνελήφθη υπό την υποψία της «παράβασης καθήκοντος δημόσιου λειτουργού» και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος υπό έρευνα από τις βρετανικές αρχές.

Άντριου: Αφέθηκε ελεύθερος

Ο Άντριου συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης και κρατήθηκε για περίπου 12 ώρες σε αστυνομικό τμήμα στο Νόρφολκ, όπου ανακρίθηκε. Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση ή για τυχόν περιοριστικούς όρους.

Λίγο μετά τις 21.25 (ώρα Ελλάδος) ο πρώην πρίγκιπας εθεάθη να αποχωρεί από το αστυνομικό κέντρο ερευνών στο Aylsham, στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου.

Η ανακοίνωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη Άντριου

Ανακοίνωση για το συμβάν εξέδωσε και ο αδελφός του Άντριου, βασιλιάς Κάρολος.

Σύμφωνα με το BBC, η δήλωση ανέφερε:

«Έμαθα με βαθιά ανησυχία τα νέα σχετικά με τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ και την υποψία για παράβαση καθήκοντος.

Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα αυτό θα διερευνηθεί με τον κατάλληλο τρόπο και από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό, όπως έχω πει και πριν, έχουν την πλήρη και αμέριστη υποστήριξη και συνεργασία μας.

Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του.

Καθώς η διαδικασία συνεχίζεται, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να σχολιάσω περαιτέρω το θέμα.

Εν τω μεταξύ, η οικογένειά μου και εγώ θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους σας».