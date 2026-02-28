Η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι σε ερώτηση για τον θείο του, Άντριου

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, πραγματοποίησαν διήμερη επίσκεψη στην Ιορδανία, όπου συναντήθηκαν με εκπροσώπους ανθρωπιστικών οργανώσεων και ενημερώθηκαν για το έργο που επιτελείται στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε ο δούκας του Σάσεξ, δέχθηκε ερώτηση για τον θείο του, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, με αφορμή τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Έπσταϊν.

Πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, δημοσιογράφος του Channel 4 αναφέρθηκε στην τρέχουσα κατάσταση με την οικογένεια του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη σύλληψη του Άντριου στο πλαίσιο των ερευνών για τη σύνδεσή του με την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο δημοσιογράφος είπε: «Καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να μιλήσετε για την οικογένειά σας, τον θείο σας, τις εξελίξεις στο Λονδίνο, επειδή είστε εδώ και δεν θέλετε να αποσπάσετε την προσοχή από το έργο που κάνετε στον ΠΟΥ και στη Γάζα.

Πρώτον, γιατί είστε εδώ στην Ιορδανία; Γιατί είναι τόσο σημαντικό για εσάς;»

Ο Χάρι δεν απάντησε στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, επιλέγοντας να το αγνοήσει πλήρως και να επικεντρωθεί στο έργο της αποστολής του στην Ιορδανία.

Με πληροφορίες από People, GBnews