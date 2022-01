Η αντίδραση της Γούπι Γκόλντμπεργκ για το κέρμα των 25 cents, που απεικονίζει τη Μάγια Αγγέλου

Την αντίδραση της Γούπι Γκόλντμπεργκ προκάλεσε η απόφαση να κυκλοφορήσει το κέρμα των 25 cents με την απεικόνιση της ποιήτριας και ακτιβίστριας Μάγια Αγγέλου.

H ηθοποιός θεωρεί πως η πρώτη μαύρη γυναίκα που απεικονίζεται σε νόμισμα αξίζει τουλάχιστον ένα μεγαλύτερο ποσό.

Το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ ξεκίνησε το project μιας σειράς νομισμάτων που θα αποτίουν φόρο τιμής στις πρωτοπόρες Αμερικανίδες.

Το σχέδιο στο νόμισμα των 25 cents απεικονίζει την Αγγέλου να απλώνει τα χέρια της, με έναν ήλιο που ανατέλλει και ένα πουλί να πετά πίσω της, εμπνευσμένο από την ποίησή της και «συμβολικό του τρόπου που έζησε».

Αφού ανακοινώθηκε ότι η εικόνα αυτή θα εμφανιζόταν στο νόμισμα, το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου, η Γούπι Γκόλντμπεργκ, εξέφρασε στο The View, την αντίθεσή της λέγοντας ότι θα έπρεπε να εμφανίζεται σε πολύ μεγαλύτερης αξίας νόμισμα.



«Θέλω να επισημάνω ότι, πριν από λίγο καιρό, περιμέναμε τη Χάριετ Τάμπμαν να κοσμεί το χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων, το θυμάστε;

»Αλλά τώρα φαίνεται ότι η τιμή έχει μειωθεί, γιατί τώρα έχουμε τη Μάγια Αγγέλου στα 25 cents. Και το να έχεις τη Μάγια οπουδήποτε (βέβαια) είναι υπέροχο».

«Αλλά έλα τώρα, Αμερική! Δεν πιστεύετε ότι αυτό θα κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται λίγο άβολα; Είχαμε ένα χαρτονόμισμα 20$ και τώρα έχετε όλες αυτές τις ισχυρές γυναίκες και τις βάζετε όλες στα 25 cents;» είπε.

Στο πλαίσιο του «ιστορικού» προγράμματος νομισμάτων American Women Quarters, το νομισματοκοπείο των ΗΠΑ θα εκδώσει 20 νομίσματα των 25 cents τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να τιμήσει τη συμβολή των Αμερικανίδων στη διαμόρφωση της ιστορίας της χώρας.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η φυσικός και πρώτη γυναίκα αστροναύτης Σάλι Ράιντ και Άννα Μέι Γουόνγκ και η πρώτη Κινεζοαμερικανίδα σταρ του κινηματογράφου στο Χόλιγουντ.

Η Αγγέλου πέθανε το 2014 σε ηλικία 86 ετών και ήταν περισσότερο γνωστή για την πρωτοποριακή αυτοβιογραφία της, I Know Why the Caged Bird Sings.

Η θρυλική ποιήτρια τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον πρώην Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα το 2010.

Με πληροφορίες του Pink News