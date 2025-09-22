Η Αναλένα Μπέρμποκ κι επίσημα νέα πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η εκλογή της πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο με πλειοψηφία 128 ψήφων, ενώ η θητεία της θα διαρκέσει για έναν χρόνο.

Κατά την πρώτη της ομιλία στη Νέα Υόρκη, η κ. Μπέρμποκ τόνισε ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται σε «ιστορικό σταυροδρόμι» και επεσήμανε την ανάγκη υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η ίδια κάλεσε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, δίνοντας έμφαση στη σημασία των αξιών του ΟΗΕ στη σημερινή συγκυρία.

Ποια είναι η Αναλένα Μπέρμποκ

Η Αναλένα Μπέρμποκ γεννήθηκε το 1980 και σπούδασε πολιτικές επιστήμες και διεθνές δίκαιο στο Αμβούργο και στο Λονδίνο (LSE). Από το 2013 είναι μέλος της Μπούντεσταγκ με το κόμμα των Πρασίνων, ενώ το 2018 εξελέγη συμπρόεδρος του κόμματος μαζί με τον Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Το 2021 ήταν η πρώτη γυναίκα υποψήφια καγκελάριος των Πρασίνων, οδηγώντας το κόμμα σε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά της ιστορίας του. Μετά τις εκλογές, ανέλαβε το υπουργείο Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς, θέση που κατείχε έως το 2025.

Ως υπουργός Εξωτερικών, η Μπέρμποκ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής αντίδρασης στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας σθεναρά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και την ενίσχυση του Κιέβου. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εκλογή της στη θέση της προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θεωρείται αναγνώριση της εμπειρίας και του διεθνούς προφίλ της. Κατά τη διάρκεια της θητείας της θα συντονίσει τις εργασίες του σώματος που φέρνει μαζί τους εκπροσώπους των 193 κρατών-μελών, σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από έντονες γεωπολιτικές εντάσεις, τον πόλεμο στη Γάζα και την Ουκρανία, αλλά και τις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του ίδιου του Οργανισμού.