Η άμυνα της Γροιλανδίας αποτελεί «κοινό μέλημα» για το ΝΑΤΟ, τόνισε η πρωθυπουργός της Δανίας

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, δήλωσε ότι η άμυνα της Γροιλανδίας αποτελεί «κοινό μέλημα» για ολόκληρο το ΝΑΤΟ, καθώς στρατεύματα από όλη την Ευρώπη άρχισαν να καταφθάνουν στην περιοχή ως αποτέλεσμα των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει με τη βία το νησί της Αρκτικής.

Στρατεύματα από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, μεταξύ άλλων, κατευθύνονταν την Πέμπτη προς τη Γροιλανδία, ένα σε μεγάλο βαθμό αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας. Η Δανία ανακοίνωσε επίσης ότι θα αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία.

Η θεμελιώδης διαφωνία

Αυτό έρχεται μετά από μια δύσκολη συνάντηση στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Γροιλανδίας και της Δανίας, Βίβιαν Μότσφελτ και Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και του υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η επίσκεψη είχε ως στόχο να εξομαλύνει τις σχέσεις μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ, αλλά δεν φαίνεται να είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, ο Τραμπ επανέλαβε τα προηγούμενα σχόλιά του ότι οι ΗΠΑ «χρειάζονται» τη Γροιλανδία για λόγους εθνικής ασφάλειας, προσθέτοντας ότι η Δανία δεν είναι αξιόπιστη για την προστασία του νησιού και ότι «κάτι θα βγει».

Σε δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη, η Φρεντέρικσεν ανέφερε ότι «δεν ήταν μια εύκολη συνάντηση» και ότι τώρα συγκροτείται μια ομάδα εργασίας για να συζητήσει πώς μπορεί να βελτιωθεί η ασφάλεια στην Αρκτική.

«Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι υπάρχει μια θεμελιώδης διαφωνία, επειδή η αμερικανική φιλοδοξία να καταλάβει τη Γροιλανδία παραμένει αμετάβλητη», πρόσθεσε. «Αυτό είναι προφανώς σοβαρό και, ως εκ τούτου, συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να αποτρέψουμε αυτό το σενάριο από το να γίνει πραγματικότητα».

Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχε συμφωνία εντός του ΝΑΤΟ ότι «η ενισχυμένη παρουσία στην Αρκτική είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής».

Πρόσθεσε ότι η Δανία είχε «επενδύσει σημαντικά σε νέες δυνατότητες στην Αρκτική», ενώ «αρκετοί σύμμαχοι» συμμετείχαν σε κοινές ασκήσεις «στη Γροιλανδία και γύρω από αυτήν».

«Η άμυνα και η προστασία της Γροιλανδίας είναι κοινό μέλημα για ολόκληρη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ», είπε.

Η ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Γροιλανδία

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα πρώτα μέλη του γαλλικού στρατού «βρίσκονται ήδη καθ' οδόν» και ότι «θα ακολουθήσουν και άλλοι». Περίπου 15 Γάλλοι στρατιώτες από τη μονάδα πεζικού βρίσκονταν ήδη στο Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, για στρατιωτική άσκηση, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αποστείλει ομάδα αναγνώρισης 13 ατόμων στη Γροιλανδία.

Ο υπουργός Άμυνας της Δανίας, Τρόελς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε την Πέμπτη ότι σχεδίαζε να καθιερώσει «μια πιο μόνιμη στρατιωτική παρουσία» στη Γροιλανδία «με μεγαλύτερη συμβολή της Δανίας». Στρατιωτικό προσωπικό από πολλές χώρες του ΝΑΤΟ θα βρίσκεται στη Γροιλανδία με σύστημα εναλλαγής, είπε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία δεν σχεδιάζει να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή στρατιωτική αποστολή στη Γροιλανδία, αλλά προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στην περιοχή «θα ήταν πολιτική καταστροφή».

«Μια σύγκρουση ή απόπειρα προσάρτησης του εδάφους ενός μέλους του ΝΑΤΟ από άλλο μέλος του ΝΑΤΟ θα σήμαινε το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε – και ο οποίος για πολλά χρόνια εγγυόταν την ασφάλειά μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Εν τω μεταξύ, η ρωσική πρεσβεία στο Βέλγιο εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Αρκτική, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ ότι ενισχύει τη στρατιωτική του παρουσία εκεί «με το ψευδές πρόσχημα της αυξανόμενης απειλής από τη Μόσχα και το Πεκίνο».

Μετά τη συνάντηση υψηλού επιπέδου στην Ουάσινγκτον, ο Λόκε Ράσμουσεν δήλωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «θεμελιώδης διαφωνία» σχετικά με τη Γροιλανδία, προσθέτοντας ότι παραμένει «σαφές ότι ο πρόεδρος έχει την επιθυμία να κατακτήσει τη Γροιλανδία».

Ο Τραμπ δήλωσε: «Το χρειαζόμαστε πραγματικά». Πρόσθεσε: «Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει η Ρωσία και θα το κάνει η Κίνα. Και η Δανία δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό, αλλά εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα».

Με πληροφορίες από Guardian και BBC