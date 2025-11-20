Η αμερικανική πένα στις ΗΠΑ μπορεί να πιάσει τα 5 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Στο «σφυρί» αναμένεται να βγουν τις επόμενες ημέρες οι τελευταίες αμερικάνικες πένες στις ΗΠΑ, καθώς μετά από περίπου δύο αιώνες, οι Πολιτείες θα αποχαιρετήσουν το ιστορικό νόμισμα.

Το Νομισματοκοπείο της Φιλαδέλφεια, το προηγούμενο διάστημα, «έκοψε» λίγες αλλά συλλεκτικές δεκάρες που σε δημοπρασίες, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν τους επόμενους μήνες αναμένεται να «πιάσουν» -και- τα 5 εκατομμύρια δολάρια.

Ειδικότερα, ο οίκος δημοπρασιών, Stack’s Bowers Galleries θα διαθέσει 232 ειδικά σετ τριών νομισμάτων στις 11 Δεκεμβρίου. Κάθε σετ περιλαμβάνει:

μία πένα από το νομισματοκοπείο της Φιλαδέλφειας,

μία πένα από το Ντένβερ,

και μία, 24 καρατίων, χρυσή πένα, το πρώτο επίσημα χρυσό cent που κόπηκε ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ.

Αμερικάνικη πένα: Οι εκτιμήσεις για τις δημοπρασίες

Και οι τρεις αμερικάνικες πένες φέρουν ένα μοναδικό σύμβολο, τύπου ωμέγα (Ω), σε μια συμβολική «τελευταία υπογραφή» του πιο μικρού αμερικανικού κέρματος.

Την ίδια ώρα, εκτιμητές αναμένεται να διαθέσουν από 45.000 δολάρια έως και 5 εκατομμύρια δολάρια ανά σετ, σύμφωνα με την USA Today, καθώς πρόκειται για τα τελευταία επίσημα cents που θα κυκλοφορήσουν. Η δημοπρασία θα γίνει διαδικτυακά, με live streaming από την Καλιφόρνια, και θα συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον από συλλέκτες και ιδιώτες επενδυτές.

Η αμερικανική νομισματοκοπία ανακοίνωσε ότι από εδώ και πέρα οι νέες πένες θα εκδίδονται μόνο σε συλλεκτικές εκδόσεις, σε περιορισμένο αριθμό και χωρίς νομισματική αξία. Παρών στη διαδικασία ήταν ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο Ταμίας των ΗΠΑ Μπράντον Μπιτς, ο οποίος κράτησε και το τελευταίο νόμισμα που σφραγίστηκε.

«Αποχαιρετούμε σήμερα την πένα, αλλά παραμένει νόμιμο χρήμα είπε ο Μπιτς. Τα τελευταία δύο νομίσματα, αυτό και το προτελευταίο. θα δημοπρατηθούν».

Με πληροφορίες από Axios, USA Today