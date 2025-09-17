Η αμερικανική δεξιά εργαλειοποιεί τη δολοφονία Κερκ για να επιτεθεί στην τρανς κοινότητα

Η δολοφονία του ακροδεξιού σχολιαστή και επικεφαλής του οργανισμού Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, στην πανεπιστημιούπολη του Utah Valley, πυροδότησε αμέσως καταιγισμό φημών και παραπληροφόρησης. Από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το χτύπημα, κύκλοι της αμερικανικής δεξιάς, της ακροδεξιάς και ορισμένα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα προσπάθησαν να συνδέσουν το έγκλημα με την τρανς κοινότητα.

Η προσπάθεια αυτή εντάσσεται σε ένα αφήγημα που καλλιεργείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, τον μύθο περί «τρανς δραστών» σε μαζικές επιθέσεις. Πρόκειται για πολιτικό σχήμα που ενισχύει τη δαιμονοποίηση των διεμφυλικών ατόμων, παρότι τα στατιστικά δείχνουν ότι τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Στην πράξη λειτουργεί ως εργαλείο προπαγάνδας. Από τη μια καλλιεργεί φόβο και δυσπιστία απέναντι σε μια ήδη στοχοποιημένη κοινότητα, ενώ από την άλλη τροφοδοτεί εκστρατείες που στοχεύουν στον περιορισμό των δικαιωμάτων της.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη επίθεση σε καθολικό σχολείο της Μινεάπολης, που άφησε δύο παιδιά νεκρά και δεκάδες τραυματίες. Πολιτικοί σχολιαστές αλλά και εκλεγμένοι Ρεπουμπλικανοί στάθηκαν στο γεγονός ότι ο δράστης κάποτε αυτοπροσδιοριζόταν ως τρανς, παρουσιάζοντας την υπόθεση ως «τρανς τρομοκρατία».

Οι επιθέσεις του Κερκ στην τρανς κοινότητα

Ο ίδιος ο Κερκ είχε κάνει αλλεπάλληλες αναρτήσεις για το θέμα, κατηγορώντας την «τρανς ιατρική βιομηχανία», όρο που χρησιμοποιεί συστηματικά η αμερικανική δεξιά για να στοχοποιήσει τις υπηρεσίες υγείας που απευθύνονται σε διεμφυλικά άτομα.

Το 2023, μετά την ένοπλη επίθεση σε σχολείο του Νάσβιλ, όπου σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι και ο δράστης ήταν τρανς άνδρας, ο Κερκ πλημμύρισε τα κοινωνικά δίκτυα με αναρτήσεις που τροφοδοτούσαν την ιδέα των «τρανς δραστών».

Την ίδια χρονιά, σε ομιλία του, χαρακτήρισε την αθλήτρια Λία Τόμας, τρανς γυναίκα που αγωνίστηκε στην πανεπιστημιακή κολύμβηση και έγινε στόχος επιθέσεων, «βδέλυγμα», λέγοντας ότι «το τρανς φαινόμενο στην Αμερική είναι μια προκλητική προσβολή προς τον Θεό».

Την ημέρα της δολοφονίας του, ο Κερκ βρισκόταν στην πρώτη εκδήλωση της νέας περιοδείας του Turning Point, με τίτλο American Comeback. Ένας νεαρός τον ρώτησε πόσοι τρανς Αμερικανοί είχαν διαπράξει μαζικές επιθέσεις την τελευταία δεκαετία. Ο Κερκ απάντησε «πάρα πολλοί», προκαλώντας χειροκροτήματα. Ο φοιτητής αντέτεινε ότι ήταν πέντε και συνέκρινε τον αριθμό με το σύνολο των μαζικών πυροβολισμών. Ο Κερκ ανταπάντησε ειρωνικά, ρωτώντας αν «μετράμε ή δεν μετράμε τη βία των συμμοριών». Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκε ο πυροβολισμός που του κόστισε τη ζωή.

Η ειρωνεία είναι ότι έπεσε νεκρός την ώρα που επαναλάμβανε το ίδιο αφήγημα για τους «τρανς δράστες». Αυτό ακριβώς το αφήγημα κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση μετά τη δολοφονία του. Στις 11 Σεπτεμβρίου, η Wall Street Journal μετέδωσε ότι σε εσωτερικό δελτίο των αρχών υπήρχε αναφορά σε «τρανς ιδεολογία» χαραγμένη πάνω σε κάλυκες. Η πληροφορία διαδόθηκε αμέσως, παρότι δεν υπήρχε καμία απόδειξη. Λίγο αργότερα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ούτε ο δράστης ήταν τρανς, ούτε οι κάλυκες έφεραν συνθήματα υπέρ της «τρανς ιδεολογίας». Όπως αποκάλυψαν οι αρχές, ο Ρόμπινσον διατηρούσε ρομαντική σχέση με συγκάτοικό του, ο οποίος βρίσκεται στη διαδικασία φυλομετάβασης, συνεργάζεται με τις αρχές και δεν είχε γνώση του σχεδίου δολοφονίας του Κερκ.

Άλλα μέσα, όπως οι New York Times, κράτησαν αποστάσεις, ενώ η Ένωση Τρανς Δημοσιογράφων τόνισε ότι ο όρος «τρανς ιδεολογία» είναι προϊόν πολιτικής ρητορικής που επιχειρεί να παρουσιάσει την ταυτότητα φύλου ως «πολιτική επιλογή».

Μέσα σε μία ημέρα οι αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη, τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, που είχε παρακολουθήσει μόλις ένα εξάμηνο στο UVU. Δεν υπήρχε καμία σύνδεση με τρανς ταυτότητα, ούτε κάποιο ίχνος «τρανς ιδεολογίας» στα φυσίγγια. Παρόλα αυτά, η Wall Street Journal, αντί να αποσύρει το ρεπορτάζ, άλλαξε τον τίτλο και πρόσθεσε μια σημείωση.

Από την στοχοποίηση της τρανς κοινότητας στο πανεπιστημιακό «φταίξιμο»

Αμέσως μετά, το Fox News άλλαξε αφήγημα και άρχισε να κατηγορεί το πανεπιστήμιο ότι «ριζοσπαστικοποίησε» τον Robinson.

Η βουλεύτρια Νάνσι Μέις, που αρχικά ζητούσε τη θανατική ποινή, μέσα σε δύο ημέρες περιορίστηκε να μιλά για «σκέψεις και προσευχές».

Ωστόσο, η στοχοποίηση της τρανς κοινότητας δεν περιορίστηκε σε υπαινιγμούς. Επιφανείς φωνές της αμερικανικής δεξιάς εκμεταλλεύτηκαν τη δολοφονία για να επιτεθούν ευθέως στην «τρανς ιδεολογία», αδιαφορώντας για τα γεγονότα. Την ημέρα της δολοφονίας, για παράδειγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε σε ζωντανή μετάδοση στο Rumble ότι «φαίνεται ότι, κατ’ αναλογία κατοίκων, το ριζοσπαστικό τρανς κίνημα είναι το πιο βίαιο κίνημα στον κόσμο», μια δήλωση που αντικρούεται από στοιχεία, καθώς οι τρανς άνθρωποι αποτελούν λιγότερο από 1% των δραστών μαζικών επιθέσεων.

Φωτ: LA Times

Την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στην εκπομπή «Fox & Friends», κατηγόρησε «βάναυσους και φρικτούς» ανθρώπους της Αριστεράς, συνδέοντας τη βία με την προώθηση των τρανς δικαιωμάτων. «Θέλουν άντρες στα γυναικεία αθλήματα, θέλουν τρανς για όλους», είπε.

Η ρητορική αυτή βρήκε συνέχεια και σε πιο περιθωριακές φιγούρες του ψηφιακού οικοσυστήματος MAGA. Ανάμεσά τους, η Λόρα Λούμερ: μια ακροδεξιά συνωμοσιολόγος που, παρά τις συχνά απεχθείς απόψεις της, διατηρεί στενή σχέση με τον Τραμπ και εμφανίζεται στο πλευρό του σε εκδηλώσεις. Σε αναρτήσεις της στο X, χαρακτήρισε τους τρανς ανθρώπους «απειλή εθνικής ασφάλειας», ζήτησε να απαγορευτούν οι φυλομεταβάσεις και πρότεινε την ταξινόμηση της τρανς κοινότητας ως «τρομοκρατική οργάνωση».

Ο Στιβ Μπάνον, από την άλλη, στράφηκε με περισσή αυτοπεποίθηση κατά του κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ, κατηγορώντας τον ότι είναι «υπερβολικά ανεκτικός» προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+. Στο podcast War Room στις 15 Σεπτεμβρίου, «Ο κυβερνήτης της Γιούτα πρέπει να ερευνηθεί, είναι εθνική τραγωδία που άφησε αυτά τα προγράμματα ψυχικής υγείας και τα ΛΟΑΤΚΙ+ να ριζοσπαστικοποιήσουν τον δολοφόνο», συνδέοντας έμμεσα την πράξη με «ριζοσπαστικούς τρανς» και καλώντας για «ατσάλινη αποφασιστικότητα» κατά τέτοιων δυνάμεων.

Τα στοιχεία διαψεύδουν το αφήγημα

Τα δεδομένα καταρρίπτουν τον μύθο. Σύμφωνα με το Gun Violence Project, λιγότερο από το 0,1% των μαζικών πυροβολισμών την τελευταία δεκαετία διαπράχθηκαν από τρανς ή μη δυαδικά άτομα. Αντίθετα, τα μέλη της τρανς κοινότητας έχουν πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν θύματα βίας σε σχέση με τους μη διεμφυλικούς. Παρ’ όλα αυτά, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να εξετάζει περιορισμούς στην οπλοκατοχή για τα τρανς άτομα.

Η υπόθεση Κερκ εκτυλίσσεται σε ένα περιβάλλον όπου η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται με ταχύτητα, ενώ οι μηχανισμοί ανεξάρτητης επαλήθευσης έχουν αποδυναμωθεί από την ίδια την κυβέρνηση Τραμπ. Μέσω του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE) επιβλήθηκαν περικοπές σε ερευνητικά προγράμματα για την παραπληροφόρηση και ακυρώθηκαν επιχορηγήσεις σε οργανισμούς όπως το Εθνικό Ίδρυμα Επιστήμης, με πρόσχημα την «προστασία της ελευθερίας του λόγου».

Παράλληλα, οι συνεχείς επιθέσεις του Τραμπ κατά των fact-checkers ως «fake news» έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης, ενώ οι περικοπές σε προγράμματα ποικιλομορφίας και ένταξης (DEI) μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων άφησαν ολόκληρες υπηρεσίες χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν κρίσεις παραπληροφόρησης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ήταν σχεδόν αναπόφευκτο ότι ο μύθος περί «τρανς δραστών» θα έβρισκε κεντρική θέση στη δημόσια συζήτηση. Η αναφορά της Wall Street Journal λειτούργησε ως επιβεβαίωση του αφηγήματος, ανεξάρτητα από το αν είχε πραγματική βάση. Και από τη στιγμή που η αφήγηση πήρε διαστάσεις, η ζημιά είχε ήδη γίνει.

Η ουσία δεν ήταν ποτέ η αλήθεια. Ήταν η ανάγκη για εύκολους ενόχους, η δαιμονοποίηση μιας ευάλωτης κοινότητας και η επιβεβαίωση της ίδιας ρητορικής που εδώ και χρόνια καλλιεργεί η αμερικανική δεξιά, μετατρέποντας θύματα σε «τρομοκράτες» για πολιτικό όφελος.