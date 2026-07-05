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«Η Αλβανία δεν πωλείται» - Μαζική κινητοποίηση στα Τίρανα για επένδυση που συνδέεται με την οικογένεια Τραμπ

«Αυτό που ξεκίνησε ως η "Επανάσταση των Ροζ Φλαμίνγκο" έχει μετατραπεί σε ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια», λένε διαδηλωτές

The LiFO team
The LiFO team
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Διαδηλωτές διαμαρτύρονται στα Τίρανα κατά ενός έργου τουριστικού συγκροτήματος που συνδέεται με τον γαμπρό του Τραμπ, 4 Ιουλίου 2026/ EPA/MALTON DIBRA
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Πλήθος δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων συμμετείχε σε μαζική κινητοποίηση στην Αλβανία και συγκεκριμένα στα Τίρανα, στη μεγαλύτερη και πιο ηχηρή διαμαρτυρία ενάντια στο σχέδιο ανέγερσης τουριστικών καταλυμάτων που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η διαδήλωση του Σαββάτου, η 35η από την έναρξη των κινητοποιήσεων, είναι η μεγαλύτερη από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες στα τέλη Μαΐου κατά των σχεδίων ανέγερσης ενός πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος, το οποίο συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού προέδρου, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, σε προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία.

Αλβανία: «Η Επανάσταση των Ροζ Φλαμίνγκο έχει μετατραπεί σε ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια»

Η εναντίωση του κόσμου στα σχέδια αυτά έχει συμπυκνώσει την οργή των διαδηλωτών για τη διαφθορά στην Αλβανία, ενώ παράλληλα ζητούν και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

«Αυτό που ξεκίνησε ως η "Επανάσταση των Ροζ Φλαμίνγκο" έχει μετατραπεί σε ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια. Η απουσία διαφάνειας, η αλαζονεία... αρκετά! Ο πρωθυπουργός πρέπει να φύγει», δήλωσε διαδηλώτρια.

Η κινητοποίηση έχει ονομαστεί «Επανάσταση των Ροζ Φλαμίνγκο», ως αναφορά στα πτηνά που ζουν στην προστατευόμενη περιοχή όπου σχεδιάζεται η κατασκευή του τουριστικού συγκροτήματος.

«Η Αλβανία δεν πωλείται»

Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, το κόστος του οποίου εκτιμάται στα 4,6 δισ. δολάρια και πρόκειται να ανεγερθεί σε προστατευόμενη περιοχή στις ακτές της Αδριατικής, θέτει -όπως καταγγέλλουν οι διαδηλωτές- σε κίνδυνο το περιβάλλον και μια γειτονική λιμνοθάλασσα, η οποία είναι απαραίτητη για τη μετανάστευση των πτηνών.

Όπως και στις προηγούμενες συγκεντρώσεις, έτσι και τώρα, οι διαδηλωτές στα Τίρανα κρατούσαν σημαίες της Αλβανίας και πανό με το σύνθημα «Η Αλβανία δεν πωλείται».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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