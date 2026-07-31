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Η ακτοφυλακή της Κίνας περιπολεί στα ύδατα ανατολικά της Ταϊβάν - Οργή στην Ταϊπέι

Ορισμένες δυτικές χώρες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις κινήσεις της Κίνας

The LiFO team
The LiFO team
ΤΑΪΒΑΝ ΚΙΝΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
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Η ακτοφυλακή της Κίνας πραγματοποίησε την Παρασκευή περιπολίες που χαρακτήρισε ως συνήθη επιβολή του νόμου στα ύδατα ανατολικά της Ταϊβάν, προκαλώντας την οργή της Ταϊπέι.

Η Ταϊβάν καταδίκασε την κίνηση αυτή ως πολιτική επιχείρηση με στόχο την επέκταση του ελέγχου του Πεκίνου.

Οι κινεζικές δραστηριότητες στα ανοικτά των ακτών της Ταϊβάν στον Ειρηνικό Ωκεανό έχουν προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένες δυτικές χώρες, οι οποίες έχουν προειδοποιήσει ενάντια σε οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του status quo ή ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της έντασης στο Στενό της Ταϊβάν.

Περιπολίες στα ανατολικά της Ταϊβάν

Σε δήλωσή της, η ακτοφυλακή της Κίνας ανέφερε ότι οι περιπολίες ανατολικά της Ταϊβάν διεξήχθησαν υπό την ηγεσία ενός από τα πλοία της, του «Xiushan», και ότι θα συνεχίσει να ενισχύει τις σχετικές προσπάθειες.

«Από τον Ιούλιο, η ομάδα δράσης του Xiushan ενίσχυε τον έλεγχο στα σχετικά ύδατα, προκειμένου να διασφαλίσει αποτελεσματικά την ομαλή ναυσιπλοΐα και τις δραστηριότητες», δήλωσε ο εκπρόσωπός της, Τζιανγκ Λούε.

Η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε στη διαφύλαξη των νόμιμων και θεμιτών δικαιωμάτων και συμφερόντων, καθώς και της ζωής και της περιουσίας των αλιέων και στις δύο πλευρές του Στενού, πρόσθεσε.

Η Διοίκηση Ακτοφυλακής της Ταϊβάν ανέφερε ότι ένα περιπολικό πλοίο, το «Taipei», ήταν μεταξύ των σκαφών που έστειλε για την παρακολούθηση των κινεζικών πλοίων, και κατηγόρησε το Πεκίνο ότι επιδίδεται σε «ψεύτικη επιβολή του νόμου, πραγματική επέκταση της εξουσίας».

Δύο σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής, το Xiushan και το Chongming, εντοπίστηκαν την Παρασκευή, ανέφερε.

Το ένα έπλεε περίπου 151 ναυτικά μίλια ανατολικά του Lanyu και το άλλο περίπου 43 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του νησιού, ανέφερε, προσθέτοντας ότι σκάφη της Ταϊβάν τα παρακολουθούσαν.

Δεσμεύτηκε να «λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας» και να διασφαλίσει την ασφάλεια των υδάτων της Ταϊβάν.

Τεταμένες οι σχέσεις μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας

Η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, παρά την απόρριψη από την Ταϊπέι των αξιώσεων κυριαρχίας του Πεκίνου. Η Ταϊβάν υποστηρίζει ότι μόνο ο λαός της μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον της.

Η Κίνα έχει εντείνει τις στρατιωτικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες της ακτοφυλακής γύρω από την Ταϊβάν, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων στα ανατολικά του νησιού, στην πλευρά του Ειρηνικού, μια περιοχή που η Ταϊβάν θεωρεί ζωτικής σημασίας για τις γραμμές ανεφοδιασμού από τους συμμάχους σε περίπτωση πολέμου.

Η Κίνα ξεκίνησε τις ανατολικές περιπολίες στις αρχές Ιουνίου, ως απάντηση στις συνομιλίες για τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ιαπωνίας και Φιλιππίνων, προκαλώντας ανησυχία σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή την εβδομάδα, η de facto πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ταϊβάν προέβη σε μια σπάνια δημόσια αποκάλυψη σχετικά με τον συντονισμό μεταξύ των ακτοφυλακών των δύο χωρών.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός σκάφους της ακτοφυλακής της Ταϊβάν που πλέει σε σχηματισμό με το σκάφος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής «Midgett» σε μια μη προσδιορισμένη τοποθεσία.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

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