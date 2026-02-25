Η Αίγυπτος απαλλάσσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους από την υποχρέωση έκδοσης βίζας

Η Αίγυπτος εντείνει τις προσπάθειές της στον τουριστικό τομέα, επεκτείνοντας την είσοδο χωρίς βίζα σε συγκεκριμένες χώρες.

Πρόκειται για στρατηγικό μέτρο της Αιγύπτου, που απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες εισόδου και στοχεύει στην αύξηση των διεθνών αφίξεων σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας της.

Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό site capmad, η απόφαση απευθύνεται κυρίως σε ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σχέδια επέκτασης και σε αγορές όπως η Αυστραλία και η Ιαπωνία, ώστε η Αίγυπτος να εκμεταλλευτεί τη ζήτηση για τουρισμό κατά την περίοδο ανάκαμψης μετά την πανδημία.

Όπως εξηγεί το capmad, τα μέτρα αυτά έχουν πολλαπλές οικονομικές και στρατηγικές συνέπειες για τη χώρα. Εκτός από την άμεση αύξηση των επισκεπτών, με αναμενόμενη αύξηση 10-15% στις αγορές των ΗΠΑ και της ΕΕ από το 2026, η πολιτική αυτή θα ενισχύσει τον ξενοδοχειακό τομέα, με τις πληρότητες να ξεπερνούν το 80%.

Τα τελευταία χρόνια, η Αίγυπτος έχει χαλαρώσει σταδιακά τις πολιτικές εισόδου για να ανταγωνιστεί άλλους προορισμούς, όπως η Τουρκία, το Μαρόκο και το Ντουμπάι, αλλά και για να αντιμετωπίσει πιθανούς γεωπολιτικούς ή ασφαλιστικούς κινδύνους που επηρεάζουν τις αφίξεις στα μνημεία και στη Θάλασσα του Κόκκινου. Οι πολίτες των χωρών του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, ήδη επωφελούνται πλήρως από απαλλαγή βίζας, ενώ οι περισσότεροι Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και Καναδοί λαμβάνουν βίζα άφιξης αξίας 25 δολαρίων για 30 ημέρες. Η επέκταση αυτή σημαίνει ότι οι ταξιδιώτες δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένουν σε ουρές ή να πληρώνουν τέλη, αρκεί το διαβατήριό τους να είναι έγκυρο για τουλάχιστον έξι μήνες.

Η λίστα πλέον περιλαμβάνει σχεδόν πενήντα εθνικότητες, με προτεραιότητα στις χώρες που παράγουν τον μεγαλύτερο αριθμό τουριστών.

«Οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και άλλες) μπορούν να εισέλθουν ελεύθερα για 30 έως 90 ημέρες, ενώ τους ακολουθούν ταξιδιώτες από Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής», αναφέρει το capmad.

Το μέτρο αυτό έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η Αίγυπτος υποδέχθηκε 19 εκατομμύρια τουρίστες το 2025 (αύξηση 21% σε σχέση με το 2024), δημιουργώντας έσοδα 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στοχεύει να προσελκύσει 30 εκατομμύρια τουρίστες μέχρι το 2030.

Με πληροφορίες από egyptindependent.com