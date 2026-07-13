Η Αίγυπτος απαγόρευσε την πρόσδεση της αμερικάνικης κρουαζιέρας LGBTQI+

Η Αίγυπτος έγινε η δεύτερη χώρα μέσα σε λίγες ημέρες, μετά την Τουρκία, που απαγορεύει στο κρουαζιερόπλοιο «Scarlet Lady», το οποίο απευθύνεται σε Αμερικανούς ταξιδιώτες της LGBTQI+ κοινότητας, να αγκυροβολήσει στα λιμάνια της χώρας

Όπως έκανε γνωστό ο Guardian, οι, περίπου, 2.000 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και η διάσημη σταρ του Μπρόντγουεϊ, Πάτι ΛουΠόν, ξύπνησαν το πρωί της Πέμπτης βρίσκοντας ένα σημείωμα κάτω από την πόρτα της καμπίνας τους, το οποίο τούς ενημέρωνε ότι το πλοίο αναζητά εσπευσμένα εναλλακτικά λιμάνια πρόσδεσης.

«Νωρίς σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι στο Scarlet Lady απαγορεύτηκε η είσοδος στα αιγυπτιακά ύδατα και, κατά συνέπεια, δεν θα μπορέσει να δέσει σήμερα στην Αλεξάνδρεια», έγραψε στους επιβάτες ο Ριτς Κάμπελ, διευθύνων σύμβουλος της Atlantis Events, της εταιρείας που ναύλωσε το πλοίο της Virgin Voyages.

An LGBT cruise organized by Atlantis Events aboard Virgin Voyages’ Scarlet Lady was turned away from two countries in the same week.



The ship, carrying nearly 2,000 passengers, was barred from stopping in Turkey before Egypt reportedly pulled its approval to dock in Alexandria… pic.twitter.com/Gr4WPs8iXg — Daily Caller (@DailyCaller) July 11, 2026

Τροποποιήσεις της τελευταίας στιγμής για την αμερικάνικη κρουαζιέρα LGBTQI+

«Ξέρω πόσο σημαντική ήταν αυτή η επίσκεψη για πολλούς από εσάς. Πέρυσι πραγματοποιήσαμε ένα παρόμοιο δρομολόγιο χωρίς κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό και εκπλαγήκαμε από αυτή την ατυχή απόφαση», συμπλήρωσε.

Κατέληξε λέγοντας τα εξής: «Θέλουμε να ξέρετε ότι οι ομάδες της Atlantis και της Virgin Voyages εργάστηκαν ακούραστα για να γίνει πραγματικότητα η στάση στην Αλεξάνδρεια. Αυτά τα νέα μάς ξάφνιασαν όλους και είμαστε εξίσου απογοητευμένοι με εσάς».

Η επίσκεψη στην Αίγυπτο ήταν ήδη μια τροποποίηση της τελευταίας στιγμής στο αρχικό πρόγραμμα, η οποία οργανώθηκε βιαστικά αφού η Τουρκία αρνήθηκε την είσοδο στο πλοίο. Μέχρι στιγμής, η αιγυπτιακή κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία επίσημη εξήγηση για την απόφασή της.

⚡️ Egypt follows Turkey in barring a cruise ship carrying LGBTQ+ passengers from its territorial waters



According to The Guardian, Egyptian authorities denied the Scarlet Lady, carrying around 2,000 passengers, entry into the country’s territorial waters without providing an… pic.twitter.com/hS17jKyc6L — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026

Το «μπλόκο» της Τουρκίας για τα «χρηστά ήθη»

Η 10ήμερη κρουαζιέρα, που ξεκίνησε από την Αθήνα με τελικό προορισμό τη Βενετία, αποκλείστηκε από την Τουρκία μετά από επίσημη ανακοίνωση των αρχών στο διαδίκτυο. Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι η κρουαζιέρα είχε ναυλωθεί «από ομάδες γνωστές για συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη δομή της κοινωνίας μας και τις ηθικές μας αξίες».

Οι τουρκικές αρχές πρόσθεσαν ότι η άφιξη του πλοίου ακυρώθηκε καθώς «προκάλεσε έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη», ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητα να επισκεφθεί την επαρχία μας η εν λόγω ομάδα για μια εκδήλωση τέτοιας φύσης».

Ο Ράντι Σλοβάτσεκ, ένας από τους επιβάτες της κρουαζιέρας, έγραψε στο προσωπικό του blog: «Στα 36 χρόνια ιστορίας της εταιρείας, ποτέ ξανά δεν είχε απαγορευτεί σε πλοίο της Atlantis να δέσει σε λιμάνι. Και τώρα συνέβη σε δύο χώρες μέσα σε μία εβδομάδα.

Αλλά πιστέψτε με, εγώ και οι συνεπιβάτες μου θα είμαστε μια χαρά: αν δεν μας θέλουν ως τουρίστες, θα λάμψουμε και θα ξοδέψουμε τα χρήματά μας αλλού. Όπως έγραψε κάποτε ένας συνάδελφος blogger: "Εύχονται να ήμασταν αόρατοι. Δεν είμαστε. Ας χορέψουμε"».

Η νέα πορεία και η οργή της Πάτι ΛουΠόν

Μετά και το δεύτερο «μπλόκο», το πλοίο άλλαξε εκ νέου δρομολόγιο. Όπως έκανε γνωστό ο Guardian, την Παρασκευή έδεσε στα Χανιά, ενώ χθες, Κυριακή, στο Μαυροβούνιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlantis, Ριτς Κάμπελ, χαρακτήρισε την απόφαση της Τουρκίας «σοκαριστική», δηλώνοντας στο CNN: «Ο μόνος λόγος πίσω από αυτό είναι ότι πρόκειται για μια γκέι ομάδα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η εταιρεία διοργανώνει κρουαζιέρες στην Τουρκία εδώ και 25 χρόνια (συνολικά 13 φορές) χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα, ενώ αποκάλυψε ότι ακόμα και οι παρεμβάσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Τουρκία απέτυχαν να ανατρέψουν την απαγόρευση.

Η 77χρονη Πάτι ΛουΠόν, η βραβευμένη με Τόνι ηθοποιός και τραγουδίστρια που εμφανίζεται στο πλοίο, έγραψε στο Instagram: «Η κρουαζιέρα της Atlantis στην οποία εμφανίζομαι απαγορεύτηκε να εισέλθει στην Τουρκία. Ένα πλοίο, ένα υπέροχο πλοίο, γεμάτο γκέι άνδρες. Κι εμένα. Τους αρνήθηκαν την είσοδο στην Τουρκία απλώς και μόνο λόγω του ποιοι επιβαίνουν σε αυτό.

Είμαι εξοργισμένη, αλλά συνεχίζω να πλέω, καθώς το πλοίο θα προσεγγίσει άλλα λιμάνια. Είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στη σκηνή για όλους αυτούς τους υπέροχους άνδρες σε αυτή την κρουαζιέρα, που αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο από αυτό».

Με πληροφορίες από Guardian