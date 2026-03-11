Η AI ηθοποιός Tilly Norwood κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι και video

Η Tilly Norwood, το AI πρόσωπο της Xicoia Studios που είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη βιομηχανία του θεάματος, κυκλοφόρησε το πρώτο της single με τίτλο Take the Lead μαζί με music video, λίγους μήνες πριν από την επίσημη υποκριτική της εμφάνιση μέσα στο 2026.

Το τραγούδι και το βίντεο παρουσιάζονται ως η πρώτη ματιά στο λεγόμενο Tilly-verse, ένα entertainment project όπου AI χαρακτήρες «ζουν, αλληλεπιδρούν και δουλεύουν». Στο clip η Norwood εμφανίζεται σε λονδρέζικες ταράτσες, σε μπανιέρα, κάτω από ντισκομπάλες και να πετά στα σύννεφα πάνω σε ένα φουσκωτό φλαμίνγκο. Στην αρχή του βίντεο εμφανίζεται επίσης η σημείωση ότι η παραγωγή έγινε από 18 πραγματικούς ανθρώπους.

Οι στίχοι λειτουργούν σαν άμεση απάντηση στο backlash που έχει δεχτεί το project, με τη Norwood να τραγουδά ότι είναι «just a tool» αλλά «got life», ενώ σε άλλο σημείο το τραγούδι υπερασπίζεται πιο ανοιχτά την AI ως δημιουργικό εργαλείο και όχι ως εχθρό. Το κομμάτι δημιουργήθηκε με Suno, ενώ για το βίντεο χρησιμοποιήθηκαν AI εργαλεία σε συνδυασμό με performance capture από τη δημιουργό της Tilly, Eline van der Velden.

Η van der Velden επιμένει ότι η Tilly Norwood δεν φτιάχτηκε για να πάρει δουλειές από ηθοποιούς αλλά για να δοκιμάσει τα δημιουργικά όρια της τεχνητής νοημοσύνης. Η κυκλοφορία, πάντως, ξανανοίγει ακριβώς τη συζήτηση που είχε ξεσπάσει από πέρυσι στο Χόλιγουντ: αν τέτοια πρότζεκτ είναι απλώς πείραμα, εργαλείο marketing ή πρόβα για μια βιομηχανία που δοκιμάζει ήδη τα όρια. της ανθρώπινης παρουσίας στην οθόνη.