Η 85χρονη Νάνσι Πελόζι αποχωρεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Η Νάνσι Πελόζι, πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και πρώτη γυναίκα που κατέλαβε ποτέ αυτή τη θέση, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια για επανεκλογή στις εκλογές του 2026, τερματίζοντας έτσι μια πορεία σχεδόν 40 ετών στο Κογκρέσο.

Η Πελόζι, που εκπροσωπεί το Σαν Φρανσίσκο από το 1987, έκανε την ανακοίνωση την Πέμπτη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος προς τους ψηφοφόρους της.

«Δεν θα είμαι ξανά υποψήφια για το Κογκρέσο» δήλωσε σε ένα βίντεο με εικόνες από τα επιτεύγματά της κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Η 85χρονη πολιτικός ξεκαθάρισε πως θα ολοκληρώσει τη θητεία της και κάλεσε τους πολίτες της πόλης της να συνεχίσουν το έργο που άρχισαν μαζί.

«Το μήνυμά μου προς την πόλη που αγαπώ είναι αυτό: Σαν Φρανσίσκο, γνώρισε τη δύναμή σου. Γράψαμε ιστορία. Προοδεύσαμε. Πάντα δείχναμε τον δρόμο – και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε», είπε.

Νάνσι Πελόζι: Η πορεία της στην πολιτική

Η ανακοίνωσή της, αν και όχι εντελώς απρόσμενη, προκάλεσε έντονο αντίκτυπο στην Ουάσιγκτον και στην Καλιφόρνια, καθώς ένα ολόκληρο πολιτικό κεφάλαιο φαίνεται να κλείνει. Παλαιότερες γενιές ηγετών αποχωρούν σταδιακά, ενώ νέοι πολιτικοί διεκδικούν ρόλο στην ανανέωση του Δημοκρατικού Κόμματος και στην αντιπαράθεση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Πελόζι παραμένει πανίσχυρη φυσιογνωμία στο Δημοκρατικό Κόμμα. Διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη χάραξη της εκλογικής στρατηγικής στην Καλιφόρνια, ενώ έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 δισ. δολάρια για το κόμμα κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Η αποχώρησή της ανοίγει πλέον μάχη διαδοχής στην έδρα της και ερωτήματα για το ποιος θα αναλάβει τον παρασκηνιακό ρόλο επιρροής που κατείχε στο Καπιτώλιο.

Μητέρα πέντε παιδιών, η Πελόζι μπήκε στην πολιτική σχετικά αργά, αλλά εξελίχθηκε σε αρχιτέκτονα μεγάλων νομοθετικών αλλαγών, όπως το ασφαλιστικό Affordable Care Act, οι μεταρρυθμίσεις Dodd–Frank για το χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά τη Μεγάλη Ύφεση και η κατάργηση του «Don’t Ask, Don’t Tell» για τους ΛΟΑΤΚΙ στρατιωτικούς.

Με πληροφορίες από Associated Press