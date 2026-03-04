Χρυσή Αυγή: Συνεχίζεται την Πέμπτη η δίκη για τα ελαφρυντικά

Με μια ιστορική το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επικύρωσε την ενοχή των 42 κατηγορουμένων, καθιστώντας οριστικά τη Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε υπό τον μανδύα πολιτικού κόμματος.

Η ετυμηγορία αυτή προκάλεσε συγκίνηση στην πλευρά των οικογενειών των θυμάτων, με τη Μάγδα Φύσσα να δηλώνει με φόρτιση πως ο γιος της «τούς τελείωσε» δίνοντας τη ζωή του.

Τα ελαφρυντικά που ζητείται να αγναγνωριστούν στη δίκη για τη Χρυσή Αυγή

Η διαδικασία συνεχίζεται αύριο, Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των αιτημάτων των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι επιδιώκουν την αναγνώριση ελαφρυντικών που θα καθορίσουν το τελικό ύψος των ποινών. Μεταξύ των ισχυρισμών που προβλήθηκαν είναι ο πρότερος σύννομος βίος, η καλή συμπεριφορά μετά την πράξη, η μη εύλογη διάρκεια της δίκης και η παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας. Η διευθυντική ομάδα της οργάνωσης εστίασε στην ηλικία της, ενώ ο καταδικασμένος σε ισόβια για τη δολοφονία Φύσσα, Γιώργος Ρουπακιάς, ζήτησε επίσης την αναγνώριση σύννομου βίου και καλής συμπεριφοράς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Ελένης Ζαρούλια, για την οποία η μη αναγνώριση ελαφρυντικού ενδέχεται να σημάνει την πρώτη φορά που θα οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς πρωτοδίκως είχε αφεθεί ελεύθερη με αναστολή. Παράλληλα, οι δικαστές καλούνται να αποφασίσουν αν θα διατηρήσουν τα ελαφρυντικά που είχαν δοθεί πρωτοδίκως σε 13 κατηγορούμενους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και τέσσερις πρώην βουλευτές (Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Αρβανίτης-Αβράμης Μιχάλης, Νίκος Μίχος και Ευστάθιος Μπούκουρας).

Μετά την ολοκλήρωση των αιτημάτων, η εισαγγελέας της Έδρας θα προτείνει επί του θέματος, αφήνοντας τον τελικό λόγο στους δικαστές για την οριστική διαμόρφωση του ποινολογίου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ