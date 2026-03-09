HRW: Καταγγέλλουν το Ισραήλ πως έριξε «παράνομα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου» στον Λίβανο

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κατηγορεί τον στρατό του Ισραήλ ότι χρησιμοποίησε «παράνομα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου».

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα χρησιμοποίησε εναντίον κατοικημένων περιοχών στον νότιο Λίβανο την περασμένη Τρίτη, αμέσως μετά την επανέναρξη του πολέμου με τη Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε παράνομα πυρομαχικά λευκού φωσφόρου βαλλόμενα από το πυροβολικό πάνω από σπίτια την 3η Μαρτίου 2026 στη λιβανική κοινότητα Γιοχμόρ», τονίζει η ΜΚΟ σε έκθεσή της.

Η HRW αναφέρει ότι έχει «επαληθεύσει» και εντοπίσει τη γεωγραφική θέση επτά στιγμιοτύπων στα οποία εικονίζονται πυρομαχικά λευκού φωσφόρου να εκρήγνυνται «πάνω από κατοικημένη περιοχή» και εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας να επεμβαίνουν για να σβήσουν πυρκαγιές σε σπίτια που «πιθανόν» οφείλονταν στα εμπρηστικά πυρομαχικά αυτά.

Χθες Κυριακή το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι το Ισραήλ «στοχοποίησε την Ταλ Ναχάς και Χιάμ», επίσης στα σύνορα, «με πυρά πυροβολικού» κάνοντας «βομβαρδισμούς (σ.σ. λευκού) φωσφόρου».

Λευκός φώσφορος: Τι είναι και πότε χρησιμοποιείται

Η δραστική ουσία στα πυρομαχικά του είδους αναφλέγεται μόλις έρθει σε επαφή με οξυγόνο. Πρόκειται για εξαιρετικά επίφοβο εμπρηστικό όπλο.

Υπάρχουν νόμιμες χρήσεις τους, μπορούν, για παράδειγμα να χρησιμοποιούνται για να δημιουργούνται προπετάσματα καπνού, ή για να φωτίζονται πεδία μαχών.

Όμως όταν χρησιμοποιούνται ως εμπρηστικά όπλα προκαλούν τρομακτικά εγκαύματα, βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα, πολυοργανική ανεπάρκεια και συχνά τον θάνατο.

«Η παράνομη χρήση λευκού φωσφόρου από τον ισραηλινό στρατό πάνω από κατοικημένες περιοχές είναι εξαιρετικά ανησυχητική και θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τους αμάχους», τόνισε ο Ράμζι Κάις, ερευνητής της HRW, στο κείμενο.

«Το Ισραήλ θα όφειλε να σταματήσει αμέσως αυτή την πρακτική και τα κράτη που το προμηθεύουν με όπλα, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών λευκού φωσφόρου, να αναστείλουν αμέσως τη στρατιωτική βοήθεια και τις πωλήσεις όπλων» στη χώρα, πρόσθεσε ο ερευνητής της ΜΚΟ.

Οι αρχές του Λιβάνου και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν το Ισραήλ πως έβαλε φωτιές σε δασικές εκτάσεις, περιοχές με βλάστηση και αγροτικές καλλιέργειες, βομβαρδίζοντας με πυρομαχικά λευκού φωσφόρου.

Τα προηγούμενα αυτά, ιδίως το 2023 και το 2024, σε περιοχές στα νότια σύνορα της χώρας, «έθεσαν πολίτες σε σοβαρό κίνδυνο και συνέβαλαν στην εξαναγκαστική απομάκρυνση αμάχων» από τα σπίτια τους, υπενθυμίζεται στο κείμενο.

Ο Λίβανος σύρθηκε την περασμένη Δευτέρα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατόπιν επίθεσης της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ που πυροδότησε ισραηλινά αντίποινα μαζικής κλίμακας.

Έκτοτε ο ισραηλινός στρατός διέταξε τον πληθυσμό να εγκαταλείψει δεκάδες χωριά και πόλεις σε μεγάλο μέρος του νοτίου Λιβάνου, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι.

Τον Φεβρουάριο εξάλλου, η Βηρυτός κατηγόρησε το Ισραήλ ότι έκανε ψεκασμούς με γλυφοσάτη- αμφιλεγόμενο ζιζανιοκτόνο- στην επικράτεια του Λιβάνου, εκφράζοντας ανησυχία για τις αγροτικές γαίες και τον πληθυσμό μακροπρόθεσμα.