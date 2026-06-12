Χρονολόγιο των υποσχέσεων του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Λολ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε για ακόμη μία φορά ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν απείχε μόλις «δύο ή τρεις ημέρες».

Μέσα σε 48 ώρες, αμερικανικές βόμβες έπεφταν στο Ιράν.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι Ιρανός αξιωματούχος του ζήτησε να σταματήσει τις επιθέσεις, αλλά προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα «τους βομβαρδίσουν ανελέητα αύριο» εάν το Ιράν δεν υπογράψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Τι σημαίνει πραγματικά η ρητορική του Τραμπ για μια συμφωνία;

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται έπειτα από μήνες κατά τους οποίους ο Τραμπ επέμενε επανειλημμένα ότι μια συμφωνία με το Ιράν ήταν επικείμενη — τουλάχιστον 38 φορές από τον Μάρτιο, σύμφωνα με το CNN.

Οι δηλώσεις του για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τερμάτιζε τον πόλεμο, θα άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ και θα περιόριζε σημαντικά τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης, επαναλαμβάνονται από τον Μάρτιο σε συνεντεύξεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στις 23 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι διεξάγονταν «πολύ ισχυρές συνομιλίες» μεταξύ των δύο χωρών.

Λίγες ημέρες αργότερα πρόσθεσε ότι το Ιράν «ικετεύει» για συμφωνία και από τότε επαναλαμβάνει σχεδόν μονότονα ότι η συμφωνία βρίσκεται προ των πυλών, συχνά λέγοντας ότι απέχει μόλις λίγες ημέρες.

Την Κυριακή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, δήλωσε στο CBS News ότι η συμφωνία είναι «πολύ κοντά», αν και θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε μέσα στην επόμενη εβδομάδα είτε σε μερικούς μήνες.

Ο David Smith, αναπληρωτής καθηγητής στο Κέντρο Αμερικανικών Σπουδών του University of Sydney, εκτιμά ότι αρχικά οι δηλώσεις αυτές στόχευαν στο να καθησυχάσουν τις αγορές.

«Εξακολουθούν να έχουν κάποια επίδραση, αλλά πολύ μικρότερη από ό,τι παλαιότερα, επειδή ο Τραμπ έχει πει τόσες πολλές φορές ότι η συμφωνία είναι κοντά χωρίς ποτέ να υλοποιείται», δήλωσε.

Ο Smith θεωρεί ότι το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνονται οι δηλώσεις του Τραμπ είναι η αμερικανική κοινή γνώμη.

«Οι Αμερικανοί ανησυχούν πολύ για αυτόν τον πόλεμο και φοβούνται ότι θα μετατραπεί σε μια μακροχρόνια σύγκρουση. Γι' αυτό συνεχίζει να τους λέει ότι η συμφωνία είναι κοντά και ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πολύ», ανέφερε.

Πολλαπλές δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι ο πόλεμος έχει επηρεάσει αρνητικά τη δημοτικότητα του Τραμπ.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Pew Research Center, το 59% των Αμερικανών θεωρεί ότι οι ΗΠΑ πήραν «λάθος απόφαση» επιτιθέμενες στο Ιράν.

Παράλληλα, δημοσκόπηση των YouGov και The Economist έδειξε ότι το 92% των ερωτηθέντων πιστεύει πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί για τουλάχιστον έναν ακόμη μήνα, ενώ το 62% θεωρεί ότι ο Τραμπ απέτυχε στις διαπραγματεύσεις.

Ο Smith υποστηρίζει ότι πλέον οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν τους ισχυρισμούς περί επικείμενης συμφωνίας.

23 Μαρτίου

Σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, ο Τραμπ άρχισε να μιλά για το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ, πολύ ισχυρές συνομιλίες» και «σημαντικά σημεία συμφωνίας».

26 Μαρτίου

Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «μας παρακαλούν να κάνουμε μια συμφωνία».

29 Μαρτίου

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θα οριστικοποιηθεί συμφωνία με το Ιράν μέσα σε μία εβδομάδα, είπε: «Ναι, βλέπω να επιτυγχάνεται μια συμφωνία με το Ιράν».

8 Απριλίου

Αφού ανακοίνωσε μια «διπλής κατεύθυνσης εκεχειρία», ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «πολύ κοντά σε μια οριστική συμφωνία σχετικά με μια μακροχρόνια ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν».

17 Απριλίου

«Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία μέσα στην επόμενη μία ή δύο ημέρες», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Axios. Την ίδια ημέρα είπε στο CBS News ότι το Ιράν «έχει συμφωνήσει σε όλα».

18 Μαΐου

Αφού ανέβαλε προγραμματισμένα πλήγματα κατά του Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία ήταν «πολύ κοντά», αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι το είχε πει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά επιμένοντας πως «αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετικά».

24 Μαΐου

Ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «μια συμφωνία έχει σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευθεί» μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και διαφόρων άλλων χωρών.

7 Ιουνίου

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία με το Ιράν. Θα είναι μια καλή συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios.

9 Ιουνίου

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά από αγώνα των τελικών του NBA στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ είπε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί «σε δύο ή τρεις ημέρες».