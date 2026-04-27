HΠΑ: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο στο Όστιν - Πληροφορίες για θύματα

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε πριν λίγες ώρες στις ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Όστιν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αργά το βράδυ της Κυριακής, σημειώθηκαν αρκετοί πυροβολισμοί έξω από δημοφιλές εστιατόριο στο Όστιν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες ενώ ο δράστης της επίθεσης διέφυγε από το σημείο με ΙΧ.

Τουλάχιστον δύο άτομα έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία μετά τι αιματηρό περιστατικό, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν αναφορές και για θύματα.

Την ίδια ώρα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ