Χούλιο Ιγκλέσιας: Οι δύο γυναίκες που τον κατηγορούν για σεξουαλική επίθεση θα καταθέσουν σε Ισπανούς εισαγγελείς

Δύο γυναίκες, που λένε ότι δέχτηκαν σεξουαλική επίθεση από τον τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας, θα καταθέσουν στις εισαγγελικές αρχές της Ισπανίας, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση που υπέβαλε καταγγελία εκ μέρους τους.

Οι προσπάθειες του πρακτορείου Reuters να επικοινωνήσει με εκπροσώπους του 82χρονου Ιγκλέσιας χθες και σήμερα, τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απέβησαν άκαρπες. Η δισκογραφική εταιρεία Sony απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Η οργάνωση Women’s Link Worldwide ανέφερε ότι η καταγγελία της υποβλήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας στις 5 Ιανουαρίου. Κατηγορεί μεταξύ άλλων τον Ιγκλέσιας για εμπορία ανθρώπων, για καταναγκαστική εργασία και δουλεία, σεξουαλική κακοποίηση και καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Η εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, Χοβάνα Ρίος, είπε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι η εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα λάβει καταθέσεις από τις δύο γυναίκες, με την ιδιότητα του προστατευόμενου μάρτυρα. Δεν έχει ακόμη οριστεί η ημερομηνία και το δικαστήριο δεν έχει προς το παρόν αποφανθεί εάν έχει δικαιοδοσία στην υπόθεση.

Το γραφείο του εισαγγελέα απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο, επικαλούμενο το απόρρητο της προκαταρκτικής έρευνας.

«Το να ακουστούν από τους εισαγγελείς είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στον αγώνα (των θυμάτων) για δικαιοσύνη και εκτιμούμε το γεγονός ότι οι αρχές επέδειξαν ευελιξία στον χειρισμό της υπόθεσης», είπε η Ρίος.

Ο Ιγκλέσιας είναι ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του ισπανόφωνου κόσμου και έχει πουλήσει παγκοσμίως περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους.

Η Ρίος είπε ότι οι δύο ενάγουσες είναι νεαρές γυναίκες από τη Λατινική Αμερική «σε ευάλωτη θέση, που εξαρτιόνταν από τον μισθό τους λόγω των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών».

Οι έρευνες για ποινικά αδικήματα που διαπράττονται από Ισπανούς πολίτες στο εξωτερικό συνήθως ανατίθενται στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι η υπόθεση του Ισπανού πρώην προέδρου της Βασιλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, που δικάστηκε για σεξουαλική επίθεση επειδή φίλησε μια ποδοσφαιρίστρια στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Η Ρίος είπε ότι με την οργάνωσή της έχουν επικοινωνήσει και άλλες γυναίκες που λένε ότι είχαν εργαστεί για τον Ιγκλέσιας, αλλά απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενη λόγους ασφάλειας. Η μία από τις δύο ενάγουσες φέρεται ότι είπε πως αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία για να προστατεύσει άλλες γυναίκες που εργάζονται για τον Ιγκλέσιας και για τη χώρα της, τη Δομινικανή Δημοκρατία.