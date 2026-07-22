Χούλιο Ιγκλέσιας: Μηνύει την αναπληρώτρια πρωθυπουργό της Ισπανίας και ζητά 50.000 ευρώ

Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ισπανίας, Γιολάντα Ντίαζ, έχει εναχθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τον Χούλιο Ιγκλέσιας, ο οποίος την κατηγορεί για «παράνομη παρέμβαση στο δικαίωμά του στην τιμή και την ιδιωτική ζωή», μετά τις καταγγελίες εις βάρος του τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση.

Ο Ιγκλέσιας ζητά από το δικαστήριο να υποχρεώσει την Ντίαζ να του καταβάλει αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ για δηλώσεις που έκανε στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Bluesky και στην εκπομπή «La Hora de la 1» του RTVE στις αρχές του έτους, υποστηρίζοντας ότι συνιστούσαν «παράνομη προσβολή του δικαιώματός του στην τιμή». Με την αγωγή ζητεί επίσης από την ίδια να προχωρήσει σε δημόσια ανάκληση των δηλώσεών της.

Σύμφωνα με την αγωγή του Ιγκλέσιας, η Ντίαζ εξέφρασε «ξεκάθαρες προκαταλήψεις», υποστηρίζοντας ότι «στο σπίτι του διαπράττονταν σεξουαλικές κακοποιήσεις, ότι το προσωπικό ζούσε υπό συνθήκες που παρέπεμπαν σε δουλεία και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά του παραβιάζονταν συστηματικά».

Η Ντίαζ είχε προηγουμένως απορρίψει προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις της δεν έβλαψαν τη φήμη του καλλιτέχνη. Αυτό οδήγησε τον Ιγκλέσιας να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο με αστική αγωγή.

Παράλληλα, ο τραγουδιστής έχει καταθέσει και ποινική μήνυση σε δικαστήριο της Μαδρίτης κατά δημοσιογράφων της ενημερωτικής ιστοσελίδας Diario.es, η οποία αποκάλυψε πρώτη τις καταγγελίες των πρώην εργαζομένων. Τους κατηγορεί για εξύβριση, συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή της ηθικής του ακεραιότητας.

Το χρονικό των καταγγελιών

Τον Ιανουάριο, δύο γυναίκες που είχαν εργαστεί για τον Ισπανό καλλιτέχνη στις επαύλεις του στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας και στο Λάιφορντ Κέι στις Μπαχάμες κατήγγειλαν ότι ο Ιγκλέσιας τις είχε κακοποιήσει σεξουαλικά.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Diario.es σε συνεργασία με το Univisión επί τρία χρόνια και βασίστηκε σε επιπλέον μαρτυρίες και έγγραφα, αναφέρει ότι μία από τις πρώην εργαζόμενες εξαναγκαζόταν να έχει σεξουαλικές επαφές με τον καλλιτέχνη. Η ίδια ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών ο Ιγκλέσιας τη χαστούκιζε και τη βίασε.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, η δημοσιογράφος Παλομά Γκαρθία-Πελάγιο, γνωστή για τις στενές σχέσεις της με τον Ιγκλέσιας, δήλωσε ότι ο καλλιτέχνης ήταν «ανήσυχος», πιστεύοντας ότι η εικόνα του είχε «καταρρεύσει ολοκληρωτικά». Όπως είπε, βίωνε την κατάσταση «σαν να είχε καταστραφεί διεθνώς εξαιτίας της δημόσιας εικόνας του».

Τελικά, η Εισαγγελία της Εθνικής Δικαστικής Αρχής της Ισπανίας αποφάσισε να θέσει στο αρχείο την υπόθεση που αφορούσε τις καταγγελίες για τις φερόμενες σεξουαλικές επιθέσεις. Η απόφαση βασίστηκε στην έλλειψη δικαιοδοσίας των ισπανικών δικαστηρίων, καθώς τα καταγγελλόμενα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν στις κατοικίες του καλλιτέχνη στην Καραϊβική.

Με πληροφορίες από euronews.com

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