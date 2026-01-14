Χούλιο Ιγκλέσιας: Kατηγορείται ότι υποχρέωνε υπαλλήλους του σε εξετάσεις σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων

Ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας, που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση δύο πρώην γυναικών υπαλλήλων του, φέρεται επίσης να είχε ζητήσει από ορισμένες γυναίκες που εργάζονταν για εκείνον, να υποβληθούν σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος του Χούλιο Ιγκλέσιας δημοσιεύθηκαν την Τρίτη, μετά από τριετή κοινή έρευνα του ισπανικού ειδησεογραφικού site elDiario.es και του ισπανόφωνου τηλεοπτικού δικτύου Univision Noticias.

Δύο γυναίκες, μια οικιακή βοηθός και μια φυσιοθεραπεύτρια, γνωστές με τα ψευδώνυμα Ρεβέκα και Λάουρα, ισχυρίζονται ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση ενώ εργάζονταν στις κατοικίες του 82χρονου τραγουδιστή στην Καραϊβική, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες το 2021.

Οι γυναίκες έχουν καταθέσει μήνυση κατά του Ιγκλέσιας στο ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας, κατηγορώντας τον για σεξουαλική κακοποίηση και εμπορία ανθρώπων. Οι κατηγορίες εξετάζονται τώρα σε προκαταρκτική έρευνα από τους εισαγγελείς του δικαστηρίου.

Την Τετάρτη, το elDiario.es δημοσίευσε μαρτυρίες της Ρεβέκας και μιας άλλης πρώην εργαζόμενης, της Καρολίνα, οι οποίες ισχυρίζονται ότι τους ζητήθηκε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως HIV και χλαμύδια. «Μας διέταξε να πάμε στη γυναικολόγο για γενική εξέταση. Ήμασταν 10 ή 12 κοπέλες. Μας εξέτασαν τα πάντα εκεί. Αυτό συνέβαινε μόνο στις κοπέλες», ανέφερε η Ρεβέκα. «Με εξέτασαν για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Έκαναν υπερηχογραφήματα και εξετάσεις αίματος για να δουν αν είχαμε κάποιο νόσημα. Δεν μου φάνηκε φυσιολογικό», πρόσθεσε η Καρολίνα. Οι γυναίκες ανέφεραν ότι στη συνέχεια τους ζητήθηκε να στείλουν τα αποτελέσματα σε μία από τις οικιακές βοηθούς του Ιγκλέσιας.

Το elDiario.es επίσης απέκτησε ιατρικά έγγραφα που φαίνεται να δείχνουν ότι πέντε γυναίκες που εργάζονταν στη βίλα του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία το 2021 υποβλήθηκαν σε γυναικολογικές εξετάσεις.

Η Ρεβέκα ισχυρίζεται ότι ο Ιγκλέσιας, που τότε ήταν 77 ετών, συχνά την καλούσε στο δωμάτιό του στο τέλος της ημέρας. Όπως περιγράφει, την κακοποιούσε χωρίς τη συγκατάθεσή της, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά του. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ. Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Λάουρα δήλωσε στο elDiario.es και το Univision Noticias ότι ο Ιγκλέσιας την είχε φιλήσει στο στόμα και άγγιξε τα στήθη της χωρίς την άδειά της και παρά τη θέλησή της. «Ήμασταν στην παραλία και ήρθε και με άγγιξε στα στήθη», είπε, προσθέτοντας ότι ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη και δίπλα στην πισίνα στη βίλα του τραγουδιστή στην Πούντα Κάνα, στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο elDiario.es, η Λάουρα δήλωσε ότι εκείνη και η Ρεβέκα αποφάσισαν να υποβάλουν μήνυση κατά του Ιγκλέσιας για να ενθαρρύνουν και άλλες γυναίκες να μιλήσουν.

«Με την προσφυγή στη δικαιοσύνη, στέλνουμε μήνυμα σε όλα τα θύματα αυτού του ανθρώπου να μιλήσουν και να πιστέψουν στη δικαιοσύνη. Να καταλάβουν ότι δεν ήταν κάτι που συνέβη μόνο σε εμάς», κατέληξαν.

Με πληροφορίες από Guardian