Χούλιο Ιγκλέσιας: Καταγγελίες σε βάρος του από πρώην εργαζόμενες για σεξουαλική κακοποίηση

Δύο γυναίκες που δηλώνουν ότι συνεργάστηκαν με τον Ισπανό τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας το 2021 τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση και κατάχρηση εξουσίας, περιγράφοντας ένα περιβάλλον φόβου, παρενόχλησης και ταπείνωσης στις κατοικίες του στην Καραϊβική.

Οι καταγγελίες δημοσιεύτηκαν σε εκτενές δημοσιογραφικό ρεπορτάζ της ισπανικής ιστοσελίδας elDiario.es σε συνεργασία με το Univisión Noticias. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα περιστατικά φέρονται να έλαβαν χώρα στις επαύλεις, που διατηρεί ο καλλιτέχνης στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας και στο Lyford Cay στις Μπαχάμες.

Οι δύο γυναίκες, που στο ρεπορτάζ αναφέρονται με τα ψευδώνυμα «Ρεμπέκα» και «Λάουρα», εργάζονταν αντίστοιχα ως οικιακή βοηθός και φυσιοθεραπεύτρια. Όπως καταγγέλλουν, ο Ιγκλέσιας ασκούσε απόλυτο έλεγχο στο προσωπικό του και επέδειξε συμπεριφορά που οι ίδιες χαρακτηρίζουν ως σεξουαλική επίθεση και συστηματική ταπείνωση.

Χούλιο Ιγκλέσιας: Τι καταγγέλλουν τα φερόμενα ως θύματα

Η «Ρεμπέκα», η οποία ήταν 22 ετών όταν εργαζόταν στις κατοικίες του τραγουδιστή, υποστηρίζει ότι εξαναγκάστηκε σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς συναίνεση. «Δεν ένιωθα ότι είχα τη δυνατότητα να πω όχι. Ένιωθα πως με ωθούσαν να το κάνω», αναφέρει στο ρεπορτάζ, περιγράφοντας μια κατάσταση υποταγής και φόβου απώλειας της εργασίας της.

Η «Λάουρα», από την πλευρά της, μιλά για επανειλημμένα αγγίγματα και εξευτελιστικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Δηλώνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπόρεσε να αρνηθεί και ότι η στάση της έγινε «μέχρι ενός σημείου» σεβαστή, ωστόσο επισημαίνει πως «υπήρχαν άλλες γυναίκες που δεν μπορούσαν να πουν όχι».

Κοινός τόπος στις μαρτυρίες των δύο γυναικών είναι ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, κατά τη διάρκεια ορισμένων περιστατικών βρισκόταν παρών ανώτερος συνεργάτης του τραγουδιστή.

Στο ίδιο ρεπορτάζ περιλαμβάνεται και μαρτυρία γυναίκας που εργαζόταν ως επόπτρια στο προσωπικό του Ιγκλέσιας. Εκείνη απορρίπτει κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ανοησίες», και δηλώνει ότι η δική της εμπειρία ήταν μόνο θετική, περιγράφοντας τον ως «ευγενή, γενναιόδωρο και απόλυτα σεβαστικό προς τις γυναίκες».

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας σήμερα 82 ετών, θεωρείται ένας από τους εμπορικά επιτυχημένους καλλιτέχνες στην ιστορία της ισπανόφωνης και λατινικής μουσικής, με περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους σε 14 γλώσσες.

Με πληροφορίες από Euronews