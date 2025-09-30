Χωρισμός Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Τι προβλέπει το προγαμιαίο συμβόλαιο για την περιουσία των 325 εκατομμυρίων

Τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ κάνει τα τελευταία εικοσιτετράωρα η είδηση του χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν.

Η Νικόλ Κίντμαν και ο τραγουδιστής Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας, ένας χωρισμός που σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν ήταν επιλογή της ηθοποιού.

«Δεν το ήθελε αυτό. Πάλευε να σώσει τον γάμο τους», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού μιλώντας στο PEOPLE.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι που παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2006 και έχει αποκτήσει μαζί δύο κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ και την 14χρονη Φέιθ, φέρεται να ζει χωριστά από τις αρχές του καλοκαιριού.

Την ίδια ώρα, με κοινή περιουσία περίπου 325 εκατομμυρίων δολαρίων, πολλοί αναρωτιούνται πώς θα μοιραστεί σε περίπτωση διαζυγίου και αν υπάρχει προγαμιαίο συμβόλαιο. Σύμφωνα με αναφορές, το ζευγάρι είχε υπογράψει ένα τέτοιο συμβόλαιο, το οποίο περιλαμβάνει κάποιους ιδιαίτερα συγκεκριμένους όρους.

Όταν παντρεύτηκαν, η Νικόλ Κίντμαν ήταν ήδη πασίγνωστη σταρ του Χόλιγουντ, ενώ ο Κιθ Έρμπαν ανερχόταν ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της country μουσικής. Για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους -η Κίντμαν υπολογίζεται σήμερα στα 50 εκατ. δολάρια, και ο Ούρμπαν στα 75 εκατ.-, υπέγραψαν προγαμιαίο συμβόλαιο που εκτός από τους συνηθισμένους όρους, περιλάμβανε και μία ρητά για την αποχή του τραγουδιστή από τις ουσίες.

Χωρισμός Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Η περίφημη «ρήτρα κοκαΐνης»

Ένας πρωτοφανής όρος του προγαμιαίου συμβολαίου είναι αυτό που έχει ονομαστεί «ρήτρα κοκαΐνης». Σύμφωνα με αυτή, η Κίντμαν συμφώνησε να πληρώνει τον Έρμπαν 600.000 δολάρια για κάθε χρόνο γάμου, με την προϋπόθεση ότι θα απείχε πλήρως από ναρκωτικά και αλκοόλ.

Μετά από 19 χρόνια γάμου, αυτό μπορεί να σημαίνει μια συνολική πληρωμή 11,4 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Η ρήτρα αυτή φαίνεται να αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το ζευγάρι στην αρχή της σχέσης του. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ραντεβού τους, ο τραγουδιστής πάλευε με τον εθισμό. Λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, η Κίντμαν παρενέβη και εκείνος μπήκε σε τρίμηνο πρόγραμμα αποτοξίνωσης.

Παρά το προγαμιαίο, το ζευγάρι απέκτησε σημαντικά κοινά περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα αξίας 30 εκατ. δολαρίων με σπίτια στο Τενεσί, τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Σίδνεϊ. Το πώς θα μοιραστούν αυτά τα ακίνητα παραμένει αβέβαιο, αν και το διαζύγιο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε περίπλοκη υπόθεση, αν κάποιος από τους δύο αμφισβητήσει το προγαμιαίο.

Σύμφωνα με πηγές, η απόφαση του χωρισμού φέρεται να ήταν πρωτοβουλία του Κιθ Έρμπαν . Όπως αναφέρει το TMZ, εκείνος ήταν που μετακόμισε, ενώ η Κίντμαν παρέμεινε με τις κόρες τους, «προσπαθώντας να κρατήσει την οικογένεια ενωμένη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Με πληροφορίες από therichest.com