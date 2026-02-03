Χωρίς θέρμανση και ρεύμα εν μέσω πολικού ψύχους: Το πιο σφοδρό ρωσικό χτύπημα στην Ουκρανία για φέτος

Η Ρωσία εξαπέλυσε το «πιο ισχυρό πλήγμα» της μέχρι στιγμής για φέτος, κατά του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK.

Συνδυασμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones, έπληξαν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κρίσιμες υποδομές στο Κίεβο και σε πολλές ακόμη περιοχές της Ουκρανίας, αφήνοντας το σύστημα να λειτουργεί υπό «σοβαρούς περιορισμούς».

Οι επιδρομές σημειώθηκαν τη στιγμή που η θερμοκρασία έπεσε έως τους -20 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα περισσότερα από 1.000 συγκροτήματα κατοικιών στην πρωτεύουσα να μείνουν και πάλι χωρίς θέρμανση.

Παράλληλα, ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Χάρκοβο υπέστη ζημιές που, σύμφωνα με τις αρχές, δεν μπορούν να αποκατασταθούν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι «επιλέγει την τρομοκρατία και την κλιμάκωση» αντί της διπλωματίας και κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να ασκήσουν «μέγιστη πίεση» στη Ρωσία.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τη λήξη της λεγόμενης «ενεργειακής εκεχειρίας» που είχε συμφωνηθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την ίδια ημέρα που ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, βρισκόταν στο Κίεβο για συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Οι εκρήξεις στην πρωτεύουσα ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο συναγερμός διήρκεσε πάνω από επτά ώρες. Κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα σε σταθμούς του μετρό, με ορισμένους να στήνουν ακόμη και σκηνές στις αποβάθρες για να προστατευθούν από το τσουχτερό κρύο.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, εκτοξεύθηκαν περισσότερα από 70 βαλλιστικά και πυραυλικά βλήματα, καθώς και περίπου 450 drones, αριθμός σημαντικά μεγαλύτερος από το συνηθισμένο, με στόχο να υπερφορτωθεί η ουκρανική αεράμυνα.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατάφερε να αναχαιτίσει μόλις 38 πυραύλους, γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί έφτασαν στους στόχους τους. Οι ουκρανικές αρχές επισημαίνουν εδώ και καιρό την έλλειψη πυραύλων αεράμυνας, με τη χώρα να βασίζεται κυρίως στα αμερικανικά συστήματα Patriot. «Η έγκαιρη παράδοση πυραύλων και η προστασία της καθημερινής ζωής είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας», έγραψε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι χωρίς διεθνή πίεση προς τη Ρωσία ο πόλεμος δεν θα τερματιστεί.

Η DTEK επιβεβαίωσε ότι δύο ακόμη εργοστάσιά της επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ αυτών και στην Οδησσό, στο πλαίσιο της ένατης μεγάλης επίθεσης στον ενεργειακό τομέα από τον Οκτώβριο.

Ορισμένες από τις εγκαταστάσεις που στοχοποιήθηκαν παρείχαν αποκλειστικά θέρμανση και όχι ηλεκτρικό ρεύμα, κάτι που σημαίνει ότι εξυπηρετούσαν μόνο άμαχο πληθυσμό και σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης, η στοχοποίηση πολιτικών υποδομών ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου.

