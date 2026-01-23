Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας για το εδαφικό

Στο Άμπου Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συναντήθηκαν σήμερα, Παρασκευή, οι Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές για το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς ωστόσο να διαφαίνεται προς το παρόν κάποια σύγκλιση.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν βυθίσει την Ουκρανία στη χειρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν για σήμερα και αναμένεται να συνεχιστούν αύριο.

Το Κίεβο βρίσκεται υπό αυξανόμενες πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία, στον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Η Ρωσία απαιτεί από την Ουκρανία την παραχώρηση ολόκληρης της βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς ως όρο για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ουκρανία: Κεντρικό θέμα το εδαφικό σύμφωνα με τον Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το εδαφικό αποτελεί κεντρικό θέμα των συνομιλιών που διεξάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο, Σάββατο.

«Το πιο σημαντικό είναι η Ρωσία να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που η ίδια ξεκίνησε», ανέφερε σε μήνυμά του στο Telegram, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ουκρανική αντιπροσωπεία, αλλά είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα από τις σημερινές επαφές. «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αύριο και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Ζελένσκι συναντήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο οι συνομιλίες τους να οδηγήσουν σε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.

Το έγγραφο της Κομισιόν στην Ουκρανία

Η ιταλική Corriere della Sera έφερε στη δημοσιότητα έγγραφο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αποστολέα την Ουκρανία, με απώτερο σκοπό την ανοικοδόμηση του Κιέβου.

Συγκεκριμένα, προβλέπει 800 δισ. δολάρια σε διάστημα 10 ετών για την ανοικοδόμηση της χώρας, με το έγγραφο της Κομισιόν να φέρει τον εξής τίτλο: «Οδικός χάρτης για την ευημερία της Ουκρανίας: Ένα όραμα για την Ουκρανία του 2040».

Το έγγραφο, το οποίο προβάλλει το Politico και επιβεβαιώθηκε στην ANSA από ευρωπαϊκές πηγές, παρέχει ένα πλαίσιο για τη μεταπολεμική Ουκρανία. «Η ανοικοδόμηση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής, ψηφιοποιημένης οικονομίας του μέλλοντος, που θα κατατάσσεται μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων αγορών του κόσμου. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα απαιτήσει την κινητοποίηση σημαντικού κεφαλαίου», αναφέρεται στο έγγραφο.

Οι απαιτήσεις της Ρωσίας από την Ουκρανία

Η ρωσική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει γραμμή στο βασικό της αίτημα για την ανατολική Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να φύγουν από το Ντονμπάς και χαρακτήρισε τον όρο κεντρικό για οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, λίγες ώρες πριν από τις σημερινές συνομιλίες, έστειλε το αντίθετο μήνυμα. Δήλωσε ότι το εδαφικό θα κρίνει την πορεία των συζητήσεων και ότι το Ντονμπάς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των θεμάτων που θα τεθούν. Επανέλαβε επίσης ότι η Ουκρανία δεν σκοπεύει να παραδώσει περιοχές που η Ρωσία δεν κατέλαβε στρατιωτικά, έπειτα από έναν πόλεμο με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους και τεράστιες καταστροφές στην ανατολή.

Το χάσμα παραμένει μεγάλο. Η Ρωσία ελέγχει περίπου το ένα πέμπτο της ουκρανικής επικράτειας και έχει προειδοποιήσει ότι θα συνεχίσει να πιέζει στρατιωτικά αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στο τραπέζι. Το Κίεβο επιμένει ότι παραχώρηση εδαφών θα λειτουργήσει ως πρόσκληση για μελλοντική επίθεση και ζητά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας ως προϋπόθεση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Με πληροφορίες από Corriere della Sera, ΑΠΕ - ΜΠΕ