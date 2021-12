Hoodie από τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Χάιντερ Άκερμαν για τις γυναίκες του Αφγανιστάν

Από τότε που έγινε γνωστός με την υποψήφια για Όσκαρ ερμηνεία του στο «Call Me By Your Name», ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) δεν εντυπωσιάζει μόνο με την ερμηνεία του στη μεγάλη οθόνη, αλλά και με τις εμφανίσεις του στο κόκκινο χαλί.

Κι ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει πολλά εμπορικά σήματα για τις εμφανίσεις του, φαίνεται πως υπάρχει ένας σχεδιαστής που τον συγκινεί ιδιαίτερα και γι' αυτό επιστρέφει σ’ αυτόν ξανά και ξανά. Πρόκειται για τον Χάιντερ Άκερμαν (Haider Ackermann), ρούχα του οποίου έχει επιλέξει να φορέσει σε όλα τα ορόσημα της καριέρας του.

Πλέον πέρα από την επαγγελματική τους σχέση έχει αναπτυχθεί μία βαθιά φιλία και ο Σαλαμέ μαζί με τον Άκερμαν ανακοίνωσαν μέσω του Instagram ότι λανσάρουν ένα hoodie που σχεδίασαν μαζί για να υποστηρίξουν έναν σημαντικό σκοπό: τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών στο Αφγανιστάν, τα οποία έχουν μειωθεί δραματικά ως αποτέλεσμα της επιστροφής των Ταλιμπάν στην εξουσία τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

«Εδώ και μερικά χρόνια [ο Χάιντερ] και εγώ θέλουμε να φτιάξουμε κάτι», έγραψε ο ηθοποιός στο Instagram. «Τον Αύγουστο, τρομοκρατηθήκαμε όταν μάθαμε για τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στο Αφγανιστάν και αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε ένα hoodie όπου το 100% των εσόδων θα πάει στο [Αφγανιστάν Libre]: μια οργάνωση αρωγής, που αγωνίζεται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών. Καθώς αυτές οι φρικαλεότητες συνεχίζουν να εξαπλώνονται, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις φωνές αυτών των σιωπηλών στρατιωτών». Και οι δύο υπέγραψαν τις αντίστοιχες αναρτήσεις τους γράφοντας: «Ειρήνη και αγάπη».

Το hoodie που διανέμεται κάτω από τα συνδυασμένα αρχικά του ζευγαριού, «HATC», χαρακτηρίζει το πρόσωπο μιας νεαρής Αφγανής γυναίκας που αναδύεται από ένα μπλε μοτίβο χρωμάτων, με τις φράσεις «σιωπηλός στρατιώτης» και «ένα κοινό νήμα» κεντημένες στο στήθος. Το λογότυπο της Afghanistan Libre- της γαλλικής ΜκΟ που ιδρύθηκε το 1996 από την Chékéba Hachemi και το οποίο υποστηρίζει το ζευγάρι με το hoodie - είναι τυπωμένο στο μανίκι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ