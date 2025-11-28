Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Η επιχείρηση κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο Χονγκ Κονγκ, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε σε συγκρότημα πολυκατοικιών συνέχιζε να καίει επί τρεις ημέρες.

Ο απολογισμός της τραγωδίας έγινε ακόμη βαρύτερος, φθάνοντας τους 94 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμη πυροσβέστη, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας South China Morning Post και του δικτύου RTHK.

Άλλοι 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις διπλανές. Το τραγικό συμβάν αποτελεί την πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς συνεχίζονται.

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τη δεκαετία του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.