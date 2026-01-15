Χονγκ Κονγκ: Στους 168 οι νεκροί από τη φωτιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Η φονική πυρκαγιά που σάρωσε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ τον περασμένο Νοέμβριο κόστισε τελικά τη ζωή σε 168 ανθρώπους, επτά περισσότερους από όσους είχαν ανακοινωθεί αρχικά, επιβεβαίωσαν σήμερα οι Αρχές της πόλης.

Η φωτιά, που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του συγκροτήματος στην περιοχή Tai Po District, χαρακτηρίζεται η πιο φονική πυρκαγιά σε κατοικημένο κτίριο παγκοσμίως από το 1980.

Αμέσως μετά την καταστροφή, οι Αρχές είχαν αναφέρει ότι είχαν ταυτοποιηθεί 161 θύματα. Ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης την Πέμπτη (τοπική ώρα), ο γραμματέας Ασφαλείας Chris Tang δήλωσε ότι ο τελικός απολογισμός ανέρχεται σε 168 νεκρούς.

«Όλα τα λείψανα και οι σοροί από το περιστατικό έχουν ταυτοποιηθεί» και δεν υπάρχει αγνοούμενος, ανέφερε. Τα ονόματα των θυμάτων δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα προς το παρόν, σεβόμενα την επιθυμία των οικογενειών τους, πρόσθεσε, ενώ η αστυνομία γνωστοποίησε ότι όλες οι οικογένειες έχουν ενημερωθεί.

Από τα θύματα, 110 ήταν γυναίκες και 58 άνδρες, ηλικίας από 6 μηνών έως 98 ετών. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται ένας πυροσβέστης, δύο διακοσμητές εσωτερικών χώρων, πέντε εργαζόμενοι στην οικοδομή και δέκα μετανάστες που εργάζονταν ως οικιακοί βοηθοί.

Η πυρκαγιά στο συγκρότημα Wang Fuk Court τύλιξε στις φλόγες επτά από τους οκτώ πύργους κατοικιών, οι οποίοι βρίσκονταν υπό ανακαίνιση και ήταν καλυμμένοι με υποβαθμισμένο προστατευτικό δίχτυ, στοιχείο που ενδέχεται να συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Οι Αρχές έχουν συστήσει ανεξάρτητη επιτροπή υπό δικαστή για τη διερεύνηση της τραγωδίας. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται και ότι θα κατατεθεί σχετική έκθεση στον ιατροδικαστή.

Ο επικεφαλής της πόλης John Lee δήλωσε την Τετάρτη ότι η αστυνομία έχει συλλάβει 16 άτομα ως ύποπτα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς και άλλα έξι για απάτη. Παράλληλα, η αρχή κατά της διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ έχει προχωρήσει σε 14 συλλήψεις για υπόνοιες διαφθοράς, σύμφωνα με τον ίδιο.