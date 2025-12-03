Χονγκ Κονγκ: Στους 159 οι νεκροί, ανάμεσά τους βρέφος ενός έτους - 30 αγνοούμενοι

Ο αριθμός των νεκρών από τη μεγάλη πυρκαγιά σε πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ ανέβηκε την Τετάρτη στους 159. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα βρέφος ενός έτους και ένας ηλικιωμένος 97 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ολοκληρώσει την αναζήτηση σορών σε επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος που καταστράφηκαν από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε την προηγούμενη Τετάρτη και χρειάστηκε έως την Παρασκευή για να τεθεί υπό έλεγχο. Περίπου 30 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο αστυνομικός διευθυντής Τζο Τσάου είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται στα υπολείμματα των σκαλωσιών που έχουν καταρρεύσει γύρω από τα κτίρια, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σοροί κάτω από τα υλικά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο συγκρότημα Wang Fuk Court, στην περιοχή Τάι Πο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη εργασία ανακαίνισης και τα κτίρια ήταν καλυμμένα με σκαλωσιές και πράσινο προστατευτικό δίχτυ.

Φωτ: EPA

Την Τρίτη, η αστυνομία και η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς ανακοίνωσαν ότι έχουν συλλάβει συνολικά 15 άτομα, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή διαφθορά και αμέλεια σχετικά με τα έργα ανακαίνισης. Οι αρχές ανέφεραν ότι το προστατευτικό δίχτυ στις σκαλωσιές και οι μονωτικές πλάκες που είχαν τοποθετηθεί στα παράθυρα λειτούργησαν ως καύσιμη ύλη και βοήθησαν τη φωτιά να εξαπλωθεί γρήγορα.

Την Τετάρτη ανακοινώθηκε η σύλληψη έξι ακόμη ατόμων. Κατηγορούνται ότι απενεργοποίησαν τμήματα του συστήματος πυρανίχνευσης στο συγκρότημα κατά τη διάρκεια των εργασιών και ότι στη συνέχεια υπέβαλαν ψευδή στοιχεία στην πυροσβεστική υπηρεσία. Κάτοικοι και τοπικοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει πως ορισμένοι συναγερμοί δεν ήχησαν όταν ξέσπασε η φωτιά, αν και δεν είναι σαφές πόσο εκτεταμένη ήταν η δυσλειτουργία.

Η αρχική αιτία της πυρκαγιάς παραμένει υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, 19 από τους 159 νεκρούς δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δέκα μετανάστριες οικιακές βοηθοί, εννέα από την Ινδονησία και μία από τις Φιλιππίνες, καθώς και ένας πυροσβέστης.

Με πληροφορίες από Associated Press