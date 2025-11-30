Χονγκ Κονγκ: Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ένα συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκε σήμερα σε τουλάχιστον 146 νεκρούς και μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, ανέφερε η αστυνομία.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 146 στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Τσανγκ Σουκ-γιν.

Ο απολογισμός επικαιροποιήθηκε αφού η αστυνομία επιθεώρησε τρεις ακόμη πύργους (ουρανοξύστες) από τους οκτώ του συγκροτήματος Wang Fuk Court στον τομέα Τάι Πο.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/11) στο συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στην βόρεια περιοχή Tai Po.

Το συγκρότημα των οκτώ ουρανοξυστών, που φιλοξενούσε πάνω από 4.600 άτομα, ήταν υπό ανακαίνιση και καλυπτόταν από ικριώματα από μπαμπού, τα οποία φαίνεται ότι ευνόησαν στην εξάπλωση της φωτιάς.

Μέχρι το πρωί της Παρασκευής (28/11) οι φωτιές είχαν σε μεγάλο βαθμό τεθεί υπό έλεγχο, αν και οι Αρχές δήλωσαν ότι κάποια διαμερίσματα εξακολουθούσαν να καίγονται. Οι περισσότεροι νεκροί βρέθηκαν σε δύο από τους επτά ουρανοξύστες που τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ οι περισσότεροι επιζώντες ανασύρθηκαν από τα υπόλοιπα κτίρια.

Οι Αρχές παράλληλα ερευνούν τις συνθήκες κάτω υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, συλλαμβάνοντας τρία άτομα από εταιρεία κατασκευών που συμμετείχε στην πολυετή ανακαίνιση του συγκροτήματος.

Είναι η πιο φονική πυρκαγιά κτηρίου από το 1980 στον κόσμο, αν εξαιρεθούν οι πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με έρευνες στη βάση δεδομένων καταστροφών του Πανεπιστημίου Λουβέν στο Βέλγιο.