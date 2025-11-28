Χονγκ Κονγκ: Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν και οδήγησαν στη φονική πυρκαγιά

Κάτοικοι του συγκροτήματος Wang Fuk Court, στο Χονγκ Κονγκ, είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα τον τελευταίο χρόνο για σοβαρούς κινδύνους, που εγκυμονούσαν από τις εργασίες ανακαίνισης στα κτίρια.

Παρά τις αναφορές για εύφλεκτα υλικά, ότι οι εργάτες κάπνιζαν και ανεπαρκή πυρασφάλεια, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ είχαν διαβεβαιώσει το 2024 ότι ο κίνδυνος ήταν «σχετικά χαμηλός», γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται, καθώς μέχρι στιγμής 128 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί.

Φωτιά σε κτίρια στο Χονγκ Κονγκ / EPA

Χονγκ Κονγκ: Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Οι κάτοικοι είχαν εκφράσει ανησυχίες ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024 για το πράσινο προστατευτικό δίχτυ, που κάλυπτε τις σκαλωσιές από μπαμπού, εκφράζοντας την ανησυχία τους ότι θα μπορούσε να εκδηλωθεί φωτιά. Η αρμόδια υπηρεσία είχε ελέγξει το πιστοποιητικό του υλικού και διαβεβαίωνε ότι πληροί τις προδιαγραφές πυραντοχής.

Ωστόσο, την Πέμπτη η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν δίχτυα, μεμβράνες και πλαστικά φύλλα που «δεν φαίνεται να πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας». Τρεις άνθρωποι που σχετίζονται με την εργοληπτική εταιρεία Prestige Construction συνελήφθησαν ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ως προς το χρονικό της φωτιάς στο Χονγκ Κονγκ, στις 2:51 μ.μ. (τοπική ώρα) της Τετάρτης πυροσβέστες έλαβαν την πρώτη κλήση για φωτιά σε έναν από τους οκταώροφους πύργους του συγκροτήματος. Μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, οι φλόγες είχαν διατρέξει τη σκαλωσιά, εισβάλει στον εσωτερικό χώρο και περάσει στους γειτονικούς πύργους.

Σε τέσσερις ώρες, επτά από τους οκτώ πύργους των 32 ορόφων είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Η πυκνή τοξική καπνούρα εμπόδιζε τις επιχειρήσεις διάσωσης στα ψηλότερα επίπεδα. Περισσότεροι από 4.600 κάτοικοι χρειάστηκαν μεταφορά σε προσωρινά καταφύγια.

Ο ειδικός πυρασφάλειας του Πολυτεχνείου Χονγκ Κονγκ, Jiang Liming, παρομοίασε την πυρκαγιά με το Grenfell του Λονδίνου, όπου 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2017. «Η φωτιά ταξίδεψε από την πρόσοψη προς τα μέσα, με τον ίδιο μηχανισμό», είπε.

Εύφλεκτος αφρός και προβληματικά υλικά

Η Αστυνομία εντόπισε ποσότητες αφρώδους υλικού στους εξωτερικούς χώρους, που πιθανόν επέτρεψε την ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς. Κάτοικοι είχαν ήδη ανεβάσει φωτογραφίες το 2024 δείχνοντας καμένο λευκό υλικό, γράφοντας ότι «η μόνωση στο παράθυρο είναι εύφλεκτη».

Σύμφωνα με σωματείο εργαζομένων στις κατασκευές, ο αφρός «καίγεται γρήγορα και παράγει παχύ, τοξικό καπνό». Έγγραφα συνελεύσεων κατοίκων που εξέτασε το Reuters αποκαλύπτουν ότι από το 2024 είχαν εντοπιστεί «προβληματικοί πυροσβεστικοί κρουνοί και σωλήνες, φθαρμένοι πυροσβεστήρες, ελαττωματικά κουδούνια συναγερμού, φθαρμένοι σωλήνες μέσα στις δεξαμενές πυρόσβεσης, αμφιβολίες για τους ηλιακούς συλλέκτες στις ταράτσες ως προς την πυρασφάλεια».

Την Παρασκευή, ο υπουργός Ασφαλείας Chris Tang επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα συναγερμού δεν λειτουργούσαν σωστά, όπως είχαν ήδη καταγγείλει κάτοικοι.

Η Επιθεώρηση Εργασίας δήλωσε ότι είχε πραγματοποιήσει 16 ελέγχους από το 2024 έως το 2025, είχε εκδώσει έξι εντολές βελτίωσης και είχε ξεκινήσει τρεις διώξεις εναντίον της εργολαβίας, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες για την κατάληξή τους.

Πρώην κάτοικοι μοιράστηκαν βίντεο με εργάτες να καπνίζουν δίπλα στη σκαλωσιά. «Έστειλα το βίντεο στη διαχείριση. Δεν έκαναν τίποτα», λέει ένας από τους μάρτυρες. Περίπου 200 άτομα αγνοούνται από το πρωί της Παρασκευής.

Με πληροφορίες από Reuters