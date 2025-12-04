Χονγκ Κονγκ: «Η καρδιά μου ραγίζει κάθε φορά που με αποκαλούν ήρωα» λέει επιζών της φονικής πυρκαγιάς

Ο Ουίλιαμ Λι αποκαλείται «ήρωας» από τότε που βοήθησε τους γείτονές του να ξεφύγουν από τη φονική φωτιά στο συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ.

Ωστόσο, όπως εξηγεί τον στοιχειώνει η ενοχή ότι θα μπορούσε να σώσει περισσότερους ανθρώπους από την πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 159 άτομα.

«Η καρδιά μου ραγίζει κάθε φορά που κάποιος με αποκαλεί ήρωα», λέει ο 40χρονος φανερά συγκινημένος.

Μία εβδομάδα μετά την τραγωδία, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο συγκρότημα επτά κατεστραμμένων πολυκατοικιών, για να εντοπίσουν τα πτώματα 30 γειτόνων του που αγνοούνται, ανθρώπων που όπως και εκείνος, είχαν την ατυχία να βρίσκονται στο σπίτι όταν ξεκίνησε η φονική φωτιά.

Το τι προκάλεσε τη φωτιά και γιατί δεν κατάφεραν να ξεφύγουν περισσότεροι άνθρωποι, αποτελεί τώρα αντικείμενο έρευνας από ανεξάρτητη επιτροπή, που όρισε ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ. Ήδη έχει αποκαλυφθεί μεταξύ άλλων, ότι οι συναγερμοί πυρκαγιάς δε λειτουργούσαν σωστά.

Το γεγονός ότι οι συναγερμοί δε χτύπησαν, ήταν ο λόγος που ο Λι δεν ανησύχησε ιδιαίτερα όταν η γυναίκα του τον κάλεσε για να τον ενημερώσει για τη φωτιά στην πολυκατοικία τους. Αντί να τρέξει αμέσως, πέρασε σχεδόν 10 λεπτά για να μαζέψει τα προσωπικά του αντικείμενα.

Μόλις άνοιξε την πόρτα, η έκταση της καταστροφής έγινε αμέσως εμφανής. Βρέθηκε μέσα σε πυκνό καπνό και αναγκάστηκε να υποχωρήσει πίσω στο διαμέρισμά του. Ο 40χρονος δεν είχε χρόνο να πανικοβληθεί. Έπρεπε να βάλει βρεγμένες πετσέτες κάτω από την πόρτα για να εμποδίσει τον καπνό να μπει και να σκεφτεί τι να κάνει στη συνέχεια. Τότε άκουσε φωνές στον διάδρομο, όπου ο αέρας ήταν πλέον τόσο πυκνός από καπνό που δεν μπορούσε να δει ποιος φώναζε. Καλύπτοντας το πρόσωπό του με μια βρεγμένη πετσέτα, βρήκε δύο γείτονές του με την αφή και τους έσυρε στο σχετική ασφαλή περιοχή του διαμερίσματός του.

Το ζευγάρι αποκάλυψε ότι είχαν ακούσει άλλη μία φωνή στον διάδρομο: μια οικιακή βοηθό να φωνάζει για μια ηλικιωμένη γυναίκα, αλλά ο Λι δεν μπόρεσε να βοηθήσει. «Νιώθω μεγάλη ενοχή. Μερικοί άνθρωποι δε σώθηκαν και εγώ δεν άνοιξα ξανά την πόρτα μου για να τους βρω», εξομολογείται.

Ο Λι και το ζευγάρι συνειδητοποίησαν ότι και εκείνοι έπρεπε να φύγουν. Περίπου δύο ώρες μετά την έναρξη της φωτιάς, οι πυροσβέστες τους βρήκαν τελικά σε μια ανυψωτική σκάλα, με τον ίδιο να επιμένει να σώσουν πρώτα το ζευγάρι, που ήταν μεγαλύτερης ηλικίας.

Ο 40χρονος ξανασυναντήθηκε με την οικογένειά του σε ένα κοντινό εστιατόριο και αφού στη συνέχεια έφτασε στο νοσοκομείο, χρειάστηκαν ώρες μέχρι να συνειδητοποιήσει την πλήρη έκταση του εφιάλτη που είχε περάσει.

«Δεν είχα πλέον καθόλου δύναμη και όταν έφτασα στα επείγοντα, τα γόνατά μου λύγισαν. Η μυρωδιά της καμένης ύλης είχε μείνει στη μύτη μου. Ήθελα πραγματικά να ξεπλύνω αυτή τη μυρωδιά. Ελπίζω πολλοί άνθρωποι να βοηθήσουν να βρεθεί η αλήθεια», λέει. «Ελπίζω οι κάτοικοι του Wang Fuk Court να λάβουν απαντήσεις και δικαιοσύνη», κατέληξε.

Με πληροφορίες από BBC