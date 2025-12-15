Χονγκ Κονγκ: Ένοχος για ανταρσία ο μεγιστάνας των ΜΜΕ, Τζίμι Λάι - Αντιδράσεις για την καταδίκη

Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ έκρινε τον μεγιστάνα των ΜΜΕ και αφοσιωμένο υποστηρικτή της δημοκρατίας, Τζίμι Λάι, ένοχο.

Ο Λάι αντιμετώπιζε τις κατηγορίες της ανταρσίας και δυο περιπτώσεις υποτιθέμενης αθέμιτης σύμπραξής του με δυνάμεις στο εξωτερικό, ευρύτερα, επειδή αποπειράθηκε να καταφέρει πλήγμα στην εθνική ασφάλεια της Κίνας.

Πρόκειται για υπόθεση που επικρίθηκε από δυτικές χώρες και οργανισμούς υπεράσπισης της ελευθεροτυπίας, που δεν έχουν πάψει να ζητούν να αφεθεί ελεύθερος αμέσως.

«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία» ότι ο Λάι «ουδέποτε απέκλινε από την πρόθεσή του να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση» του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ανέφερε η δικάστρια Έστερ Τόου.

Χονγκ Κονγκ: Αντιδράσεις για την καταδίκη του Τζίμι Λάι

Η ετυμηγορία στη δίκη σε βάρος του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Τζίμι Λάι που απαγγέλθηκε σήμερα σε δικαστήριο στο Χονγκ Κονγκ δεν είναι παρά «παρωδία» δικαιοσύνης, στηλίτευσε σήμερα η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), λίγη ώρα αφού ο 78χρονος Βρετανός υπήκοος κρίθηκε ένοχος για τρία κακουργήματα δυνάμει της νομοθεσίας για την εθνική ασφάλεια.

«Αυτή η καταδίκη-παρωδία δικαιοσύνης είναι επονείδιστη πράξη διωγμού», σχολίασε η Μπε Λι Γι, διευθύντρια του τμήματος της CPJ που είναι αρμόδιο για την Ασία, κρίνοντας πως η απόφαση «υπογραμμίζει την απόλυτη περιφρόνηση του Χονγκ Κονγκ για την ελευθερία του Τύπου, η οποία υποτίθεται ότι προστατεύεται δυνάμει του μίνι-Συντάγματος της πόλης, του θεμελιώδους νόμου».

«Το γεγονός ότι η σημερινή ετυμηγορία ήταν αναμενόμενη δεν την καθιστά λιγότερο σοκαριστική: η καταδίκη του Τζίμι Λάι ακούγεται σαν το τέλος της ελευθερίας του Τύπου στο Χονγκ Κονγκ», κατήγγειλε η Διεθνής Αμνηστία.

Οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) επίσης έκαναν λόγο για μια «παράνομη καταδίκη».

Η υπόθεση του Τζίμι Λάι θεωρείται- από τους υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- χαρακτηριστική της διάβρωσης των πολιτικών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ μετά την υιοθέτηση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ, πρώην βρετανική αποικία, απαντούν ότι η υπόθεση «κρίθηκε αποκλειστικά με βάση τις αποδείξεις και σύμφωνα με τον νόμο».

Τζίμι Λάι, «ο γηραιότερος πολιτικός κρατούμενος του Χονγκ Κονγκ»

Ο Τζίμι Λάι είναι ένας από τους πιο γνωστούς αντιφρονούντες του Χονγκ Κονγκ. Είναι ο πρώτος που κατηγορήθηκε για «σύμπραξη με ξένες δυνάμεις» με βάση τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας τον οποίο επέβαλε το Πεκίνο στο Χονγκ Κονγκ το 2020, μετά τις μεγάλες φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις του 2019 στο κινεζικό αυτό έδαφος που έχει ειδικό καθεστώς.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Λάι ήταν ο εγκέφαλος δύο συνωμοσιών προκειμένου να πειστούν ξένες χώρες να επιβάλουν «κυρώσεις ή αποκλεισμό» ή να πραγματοποιήσουν «εχθρικές ενέργειες» κατά του Χονγκ Κονγκ ή της Κίνας. Ο πρώην μεγιστάνας κατηγορείται επίσης για δημοσίευση περιεχομένου που «υποκινούσε δυσαρέσκεια» προς την κυβέρνηση.

Ο 78χρονος Τζίμι Λάι, που δήλωσε αθώος, έμεινε ανέκφραστος την ώρα που η δικαστής διάβαζε την ετυμηγορία.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος παρουσιάζεται ως «ταραχοποιός», υποστηρίζει εδώ και καιρό το κίνημα υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ.

Γεννημένος στην Κίνα, έφτασε κρυφά σε ηλικία 12 ετών στο Χονγκ Κονγκ, τότε βρετανική αποικία, όπου εργάστηκε σε παράνομα εργαστήρια πριν ιδρύσει το 1981 την κλωστοϋφαντουργία Giordano, η οποία αργότερα έγινε διεθνής κολοσσός.

Ο Λάι ίδρυσε το πρώτο μέσο ενημέρωσης, που ασκούσε έντονη κριτική στην κινεζική κυβέρνηση, λίγο μετά την αιματηρή καταστολή των φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνο του 1989.

Οι δύο βασικές εκδόσεις του, η εφημερίδα Apple Daily και το διαδικτυακό περιοδικό Next, ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς στο Χονγκ Κονγκ.

Ήταν εξάλλου μεταξύ των λίγων εντύπων που τάχθηκαν ανοιχτά στο πλευρό των μεγάλων φιλοδημοκρατικών διαδηλώσεων στο Χονγκ Κονγκ το 2019. Εξαιτίας αυτού ο Τζίμι Λάι χαρακτηρίστηκε «προδότης» από τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Συνελήφθη πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2020, κατά τη διάρκεια έρευνας της αστυνομίας στην Apple Daily.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους δικαστής επέτρεψε να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, αλλά μία εβδομάδα αργότερα ανώτερης βαθμίδας δικαστήριο ζήτησε να επιστρέψει στη φυλακή, όπου κρατείται έκτοτε.

Σύμφωνα με τον γιο του, Σεμπάστιαν Λάι, είναι «ο γηραιότερος πολιτικός κρατούμενος του Χονγκ Κονγκ».

Τόσο αυτός όσο και η αδελφή του, η Κλερ Λάι, πρόσφατα δήλωσαν ότι ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας του πατέρα τους, που πάσχει από διαβήτη, ο οποίος κρατείται στην απομόνωση, έπειτα από «αίτημα του», όπως επισημαίνουν οι αρχές.

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ τονίζουν ότι λαμβάνει «επαρκή και ολοκληρωμένη» φροντίδα.