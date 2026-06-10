Χονγκ Κονγκ: Δίωξη σε βάρος επτά προσώπων και δύο εταιρειών για τη φωτιά με τους 168 νεκρούς

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ άσκησαν σήμερα δίωξη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε βάρος αρκετών ανθρώπων και εταιρειών στο πλαίσιο της έρευνας για τη φωτιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών που στοίχισε τη ζωή σε 168 ανθρώπους τον Νοέμβριο, την πλέον φονική πυρκαγιά σε κτίριο με κατοικίες στον κόσμο από το 1980.

Οι επικεφαλής της κατασκευαστικής εταιρείας και της εταιρείας συμβούλων που ασχολούνταν με την ανακαίνιση του συγκροτήματος κατοικιών Wang Fuk Court την περίοδο που ξέσπασε η πυρκαγιά καθώς και ένας ερευνητής διώκονται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μαζί με τις εταιρίες τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

⚡️⚡️Hong Kong charges 7 people and 2 firms over deadly fire that killed 168#Kanal13 pic.twitter.com/ppkjNGqtXd — Anny (@weasdfgh124560) June 10, 2026

Στις κατηγορίες σε βάρος αυτών των επτά ανθρώπων περιλαμβάνονται το ξέπλυμα χρήματος και η φορολογική απάτη.

Οι κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου και δήλωσαν στον δικαστή ότι «κατανοούν» τις διώξεις.

Η υπόθεση αναβλήθηκε έως τον Σεπτέμβριο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ δήλωσε σήμερα ότι η αστυνομία έχει έως τώρα συλλάβει 35 πρόσωπα σε σχέση με την πυρκαγιά, σε συνεργασία με την ανεξάρτητη επιτροπή καταπολέμησης της διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ, την ICAC.

Η πυρκαγιά, η φονικότερη στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, κατέστρεψε στις 26 Νοεμβρίου επτά από τους οκτώ ουρανοξύστες διαμερισμάτων στο συγκρότημα Wang Fuk Court στη συνοικία Τάι Πο, στο βόρειο τμήμα της μητρόπολης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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