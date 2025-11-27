Χονγκ Κονγκ: Βίντεο δείχνει τη φωτιά να εξαπλώνεται σε δευτερόλεπτα στους ουρανοξύστες - Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Σε τουλάχιστον 83 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στο πολυώροφο κτίριο κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ συνέλαβε κορυφαία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας με την υποψία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας για τη χειρότερη πυρκαγιά εδώ και σχεδόν 80 χρόνια στην πόλη, σε ένα συγκρότημα με ουρανοξύστες, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 83 ανθρώπους, την ώρα που 250-300 άνθρωποι θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι έρευνες για να καθοριστούν τα αίτια της τραγωδίας ξεκίνησαν, σύμφωνα με τις αρχές, ιδίως για τον ενδεχόμενο ρόλο ικριωμάτων από μπαμπού που είχαν τοποθετεί στο πλαίσιο εργασιών ανακαίνισης.

Βίντεο δείχνει τη φωτιά να εξαπλώνεται σε δευτερόλεπτα στους ουρανοξύστες:

Την επομένη της εκδήλωσης της φωτιάς στο συγκρότημα Wang Fuk Court, στη συνοικία Τάι Πο, οι φλόγες που είχαν τυλίξει τέσσερα από τα οκτώ κτίρια εντέλει έσβησαν, δήλωσαν οι διασώστες και η φωτιά σε άλλες τρεις πολυκατοικίες είναι υπό έλεγχο.

Ένα μονάχα κτίριο του συγκροτήματος δεν επλήγη.

Ομάδες διάσωσης έδωσαν μάχη με τον πυκνό καπνό και τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαν αναπτυχθεί για πάνω από ένα 24ωρο, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν κατοίκους που φοβόντουσαν πως είχαν εγκλωβιστεί στους υψηλότερους ορόφους.

Σε ένα βίντεο διακρίνονται οι πυροσβέστες, κρατώντας φακούς, να διεξάγουν έρευνες στα αποκαΐδια των ουρανοξυστών.

Μεταξύ των 83 νεκρών βρίσκεται ένας πυροσβέστης ηλικίας 37 ετών. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 75 νεκρούς. Μεταξύ των τραυματιών, 12 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, 29 σε σοβαρή κατάσταση και 17 σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό.

Μια γυναίκα σε αλλόφρονα κατάσταση, κρατώντας τη φωτογραφία από την αποφοίτηση της κόρης της, αναζητούσε το παιδί της έξω από ένα καταφύγιο, ένα από τα οκτώ όπου οι αρχές έχουν μεταφέρει 900 ενοίκους του συγκροτήματος.

«Εκείνη κι ο πατέρας της δεν έχουν ακόμη βγει έξω», δήλωσε η 52χρονη, Νγκ, μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Δεν είχαν νερό να σώσουν το κτίριό μας».

Χονγκ Κονγκ: Συλλήψεις μετά τη φονική φωτιά

Η αστυνομία συνέλαβε δύο διευθυντές και έναν σύμβουλο μηχανικό της Prestige Construction, μιας εταιρείας που είχε αναλάβει έργα συντήρησης των κτιρίων. Η αστυνομία είπε πως οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τη χρήση επικίνδυνων υλικών.

«Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι της εταιρείας επέδειξαν υπερβολική αμέλεια, που οδήγησε σε αυτό το δυστύχημα και είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα, προκαλώντας πολλά θύματα», δήλωσε η αστυνομική διευθύντρια Εϊλίν Τσουνγκ.

Η αστυνομία κατέσχεσε έγγραφα, έναν κατάλογο εργαζομένων, 14 υπολογιστές και τρία κινητά τηλέφωνα σε μια έφοδο στα γραφεία της εταιρείας, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση.

Χονγκ Κονγκ: Η χειρότερη φωτιά από το 1948

Ο απολογισμός των επιβεβαιωμένων νεκρών ανήλθε σε 83, έως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης τοπική ώρα Χονγκ Κονγκ, έγραψε η εφημερίδα South China Morning Post, επικαλούμενη την πυροσβεστική υπηρεσία. Πρόκειται για τη φονικότερη πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ από το 1948, όταν 176 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια πυρκαγιά σε αποθήκη.

Σε ένα τηλεγράφημα στον επίσκοπο του Χονγκ Κονγκ, καρδινάλιο Στέφεν Τσόου Σάου-γιαν, ο πάπας Λέων έστειλε την «πνευματική αλληλεγγύη του σε όλους όσοι υποφέρουν από τις επιπτώσεις αυτής της καταστροφής, ιδίως τους τραυματίες και τις οικογένειες που θρηνούν».

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ Τζον Λι δήλωσε πως θα δημιουργηθεί ένα ταμείο ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων Χονγκ Κονγκ (39 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) προκειμένου να βοηθηθούν οι κάτοικοι, την ώρα που εταιρείες όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες Xiaomi, Xpeng και Geely, όπως και το φιλανθρωπικό ίδρυμα του ιδρυτή της Alibaba Τζακ Μα και η Tencent ανακοίνωσαν δωρεές.

Τη δεύτερη νύχτα μετά τη φωτιά, δεκάδες πληγέντες φιλοξενούνται σε ένα κοντινό εμπορικό κέντρο, με πολλούς εξ αυτών να λένε πως τα επίσημα καταφύγια θα έπρεπε να προσφερθούν σε εκείνους με τη μεγαλύτερη ανάγκη.