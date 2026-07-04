Χόμπιτ: Αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του βιβλίου πουλήθηκε έναντι 38.400 λιρών

Μια πρώτη έκδοση του βιβλίου «Το Χόμπιτ» του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, η οποία ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε μια στοίβα από δωρεές σε ένα κατάστημα φιλανθρωπικού χαρακτήρα, πουλήθηκε για 38.400 λίρες.

Το μυθιστόρημα που έχει λατρευτεί από εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το οποίο αποτελεί μια πρώτη έκδοση της δεύτερης ανατύπωσης που κυκλοφόρησε το 1938, δωρίστηκε στο κατάστημα της Oxfam στο Χάρμπορν του Μπέρμιγχαμ, μαζί με μια συλλογή βιβλίων που το προσωπικό χαρακτήρισε «αρκετά συνηθισμένα».

Αφού συνειδητοποίησαν τη σημασία του βιβλίου, τα μέλη του προσωπικού το έστειλαν για εξειδικευμένη αξιολόγηση προτού αυτό διατεθεί σε δημοπρασία.

Ο Τζούλιαν Γκριστ, διευθυντής της Oxfam στο Χάρμπορν, δήλωσε: «Κάθε φορά που εντοπίζω ένα αντίτυπο του Χόμπιτ, πιάνω πάντα τον εαυτό μου να σκέφτεται "μακάρι αυτό να αξίζει κάτι"».

«Ο Τόλκιν είναι εξαιρετικά συλλεκτικός και ακόμη και κάτι που φαίνεται αρκετά συνηθισμένο μπορεί να αποδειχθεί απίστευτα πολύτιμο, μερικές φορές ένα παλιό εξώφυλλο είναι το μόνο που χρειάζεται», πρόσθεσε.

Το βιβλίο είναι ένα από τα περίπου 2.300 αντίτυπα που τυπώθηκαν και περιλαμβάνει τέσσερις έγχρωμες εικονογραφήσεις του Τόλκιν, οι οποίες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη δεύτερη ανατύπωση.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από την πώληση θα ενισχύσουν το έργο της Oxfam για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων σε όλο τον κόσμο, όπως ανέφερε η φιλανθρωπική οργάνωση.

«Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό»

Ο Γκριστ δήλωσε ότι δεν είχε την ευκαιρία να πει στον άνθρωπο που δώρισε το βιβλίο πόσο σημαντικό ήταν αυτό. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Έφτασε μαζί με μια στοίβα από αρκετά συνηθισμένα βιβλία και, μέχρι να συνειδητοποιήσω τι είχαμε στα χέρια μας, ο δωρητής είχε ήδη φύγει. Θα ήθελα πολύ να είχα την ευκαιρία να του πω πόσο εξαιρετική ήταν η δωρεά του».

Ο Γκριστ σημείωσε ότι έχει μάθει να κρατά τα μάτια του ανοιχτά στη δουλειά του, καθώς οι θησαυροί μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή.

«Αυτό είναι μέρος αυτού που κάνει τη δουλειά σε ένα βιβλιοπωλείο της Oxfam τόσο συναρπαστική. Δεν χορταίνουμε ποτέ τον Τόλκιν. Τα βιβλία του γίνονται ανάρπαστα από τα ράφια μας. Αυτό εδώ ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό και είναι υπέροχο να γνωρίζουμε ότι τώρα θα κάνει τόσο μεγάλη διαφορά μέσω του έργου της Oxfam», κατέληξε.

Με πληροφορίες από το BBC