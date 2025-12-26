Home Alone: Έφτιαξαν το σπίτι του «Κέβιν» από τζίντζερμπρεντ - Είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο

Την 35η επέτειο της ταινίας «Home Alone» γιόρτασαν Disney+ και Hulu, κατασκευάζοντας στο Λος Άντζελες το μεγαλύτερο σπίτι από τζίντζερμπρεντ στον κόσμο.

Το σπίτι αυτό μοιάζει με το σπίτι της οικογένειας ΜακΆλιστερ.

Εκπρόσωπος των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες επιβεβαίωσε στις 18 Δεκεμβρίου ότι η κατασκευή, η οποία έχει μήκος 9,7 μέτρα, πλάτος 17,5 μέτρα και ύψος 6,8 μέτρα, είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί το 2013.

Home Alone: Σε 8 ημέρες έφτιαξαν το τζίντζερμπρεντ σπίτι

Η κατασκευή, η οποία εκτίθεται στο Χόλιγουντ, δημιουργήθηκε σε οκτώ μέρες και χρησιμοποιήθηκαν 7.350 λίβρες αλεύρι, περισσότερα από 6.600 αυγά, 20 γαλόνια βρώσιμης κόλλας ζαχαροπλαστικής και 10 λίβρες ζαχαρόπαστας.

Στην ταινία του 1990 ο Μακόλεϊ Κάλκιν που υποδύεται τον «Κέβιν ΜακΚάλιστερ» προσπαθεί να προστατεύσει το σπίτι της οικογένειάς του από δύο διαρρήκτες.

«Η Disney+ είναι ενθουσιασμένη που γιορτάζει μια ταινία που έχει γίνει ένα τόσο σημαντικό εορταστικό θέαμα για τις οικογένειες παντού, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου» αναφέρει Ζακ Ζερόμ αντιπρόεδρος στρατηγικής μάρκετινγκ της εταιρείας.

«Ανυπομονούμε να φέρουμε στοιχεία από την ταινία στον πραγματικό κόσμο, ώστε ο κόσμος να μπορεί να τα ζήσει από κοντά» σημείωσε.

Το πραγματικό σπίτι στο Σικάγο, όπου έγιναν τα γυρίσματα της ταινίας χτίστηκε το 1921 και πουλήθηκε νωρίτερα φέτος για 5,5 εκατομμύρια δολάρια.