Χόλιγουντ- Απεργία ηθοποιών: Οι προτάσεις που έριξαν τα στούντιο στο τραπέζι απορρίφθηκαν

Συνεχίζεται η απεργία των ηθοποιών του Χόλιγουντ, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για την αντιπρόταση την πλευράς των στούντιο.

Τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο προσέφεραν στους ηθοποιούς του Χόλιγουντ περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε υψηλότερες αμοιβές και βελτιωμένες παροχές πριν το συνδικάτο SAG-AFTRA κηρύξει απεργία την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε τη Δευτέρα μια ομάδα που εκπροσωπεί εταιρείες μέσων ενημέρωσης. Η Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), η οποία διαπραγματεύεται για λογαριασμό των Netflix Inc, Walt Disney Co, Warner Bros Discovery και άλλων, κατηγόρησε την SAG-AFTRA «συνεχίζει να διαστρεβλώνει τις διαπραγματεύσεις».

Η SAG-AFTRA κήρυξε απεργία την περασμένη Πέμπτη, αφού οι εκπρόσωποι του συνδικάτου στις διαπραγματεύσεις με τα στούντιο δήλωσαν ότι δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για μια νέα τριετή σύμβαση με υψηλότερα επιδόματα και όρια σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. «Η συμφωνία από την οποία αποχώρησε η SAG-AFTRA στις 12 Ιουλίου κοστολογείται πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε αυξήσεις μισθών, εισφορές για συντάξεις και υγειονομική κάλυψη και άλλες αυξήσεις και περιλαμβάνει ρητά για πρώτη φορά προστασία έναντι της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε η AMPTP σε ανακοίνωσή της. «Το να ισχυρίζεται η SAG-AFTRA ότι δεν έχουμε ανταποκριθεί στις ανάγκες των μελών της είναι στην καλύτερη περίπτωση ανειλικρινές», πρόσθεσε η AMPTP.

Χόλιγουντ - Απεργία: Τι ζήτησαν οι ηθοποιοί

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η SAG-AFTRA, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 160.000 ηθοποιούς, κασκαντέρ και άλλο προσωπικό, εξέδωσε λεπτομερή κατάλογο με τις προτάσεις της και τις απαντήσεις των στούντιο, όπως είπε, υπό τον τίτλο «Αγωνιζόμαστε για την επιβίωση του επαγγέλματός μας».

Μεταξύ αυτών, η SAG-AFTRA δήλωσε ότι ζήτησε γενική αύξηση των μισθών κατά 11% κατά το πρώτο έτος της σύμβασης για να αντισταθμίσει τον πληθωρισμό. Το συνδικάτο δήλωσε ότι τα στούντιο αντέτειναν προσφορά 5%. «Προχωρήσαμε σε ορισμένα πράγματα, αλλά από την πρώτη μέρα δεν ήθελαν να εμπλακούν ουσιαστικά στα πιο κρίσιμα ζητήματα», δήλωσε η SAG-AFTRA. Οι ηθοποιοί προσχώρησαν στα μέλη της Συντεχνίας Συγγραφέων- Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA), η οποία προχώρησε σε απεργία στις 2 Μαΐου, αφού δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με την AMPTP»

Αλληλεγγύη και αντοχή - Παρών ο Κέβιν Μπέικον

Η αλληλεγγύη και η αντοχή ήταν τα βασικά θέματα της κινητοποίησης Δευτέρας, καθώς οι απεργοί σεναριογράφοι και ηθοποιοί στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες προετοιμάζονταν για μια μακρά, καυτή καλοκαιρινή αντιπαράθεση με τα στούντιο. Οι διαδηλωτές έδωσαν έμφαση στην ενότητα μεταξύ των σεναριογράφων, οι οποίοι βρίσκονται στις επάλξεις εδώ και περισσότερους από δύο μήνες, και των ερμηνευτών, οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή της απεργίας τους, καθώς και στη συντροφικότητα μεταξύ των υψηλόμισθων ηθοποιών και εκείνων που έχουν ελάχιστες συμμετοχές στην οθόνη και αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα.

Για παράδιεγμα ο Κέβιν Μπέικον, ο οποίος βρέθηκε ανάμεσα σε άγνωστους έξω από τα κεντρικά γραφεία της Viacom στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι η παρουσία του ήταν για να «δει τους ανθρώπους εδώ έξω και να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι όλοι οι ηθοποιοί σούπερ καλοπληρωμένοι, ότι είναι άνθρωποι της εργατικής τάξης που προσπαθούν να βγάλουν τα προς το ζην».

Μια τέτοιος εργαζόμενη ηθοποιός, η Γούϊντνεϊ Μόργκαν Φοξ, που έχει εμφανιστεί στη σειρά του CBS «Criminal Minds», δήλωσε ότι ήταν «δυνατό» να βλέπεις συγγραφείς και ηθοποιούς να συναντιούνται, καθώς δεν εργάζονται συχνά ταυτόχρονα στην παραγωγή. «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος συνειδητοποιεί απαραίτητα την ενέργεια που έχουν οι συγγραφείς και οι ηθοποιοί», δήλωσε η έξω από τα Walt Disney Studios στο Burbank της Καλιφόρνια, «και την αντοχή και την ικανότητά μας να δεσμευόμαστε. Οπότε ήταν μια πραγματικά υπέροχη αίσθηση κοινότητας».

Με πληροφορίες από Reuters και Asoociated Press