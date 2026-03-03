HMS Dragon: Τα χαρακτηριστικά του αντιτορπιλικού που στέλνει η Βρετανία στην Κύπρο

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως προσηλωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού που σταθμεύει στην περιοχή» δήλωσε νωρίτερα, σήμερα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανακοίνωσε την αποστολή ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, και του αντιτορπιλικού πλοίου, «HMS Dragon».

Άμεσα αναγνωρίσιμο από τον ουαλικό δράκο που κοσμεί την πλώρη του, το HMS Dragon είναι ένα από τα έξι αντιτορπιλικά αεράμυνας Type 45 του Βασιλικού Ναυτικού του Ηνωμένου Βασιλείου. Μαζί με τα «αδελφικά» του πλοία, συγκαταλέγεται στα πιο προηγμένα πολεμικά σκάφη στον κόσμο, όπως αναφέρει σχετικά το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του.

Ως προς τον ρόλο του, ο βασικός είναι η αεράμυνα: προστατεύει τα υπόλοιπα πλοία ενός στολίσκου εντοπίζοντας, αξιολογώντας και εξουδετερώνοντας εχθρικές απειλές με το ισχυρό αντιαεροπορικό σύστημα πυραύλων Sea Viper.

HMS Dragon: Οι ευελιξίες του

Η ευελιξία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κλάσης Type 45 και το HMS Dragon μπορεί να αναλάβει πολλαπλές αποστολές πέρα από την αεράμυνα. Από επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών έως αποστολές καταπολέμησης ναρκωτικών στη θάλασσα.

Το πλήρωμα αριθμεί περισσότερα από 200 άτομα και αποτελείται από ιπτάμενο προσωπικό, μηχανικούς οπλικών συστημάτων, τεχνικούς επικοινωνιών και εξειδικευμένους ναυτικούς.

Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν εντοπισμό εναέριων στόχων μεγάλης εμβέλειας, ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών στόχων, εμπλοκή στόχων σε μεγάλες αποστάσεις, συντήρηση ελικοπτέρων, υποστήριξη απονηώσεων και προσνηώσεων, και χειρισμό οπλικών συστημάτων.

HMS Dragon: Τα χαρακτηριστικά του

Μεταξύ άλλων, ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών (πύραυλοι, drones, αεροσκάφη), συνοδεύει αεροπλανοφόρα ή άλλους στολίσκους, παρέχει προστασία σε βάσεις και θαλάσσιες ζώνες υψηλής στρατηγικής σημασίας.

Ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, έχει εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων, σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων Sea Viper (Aster), προηγμένο ραντάρ SAMPSON για εντοπισμό απειλών σε μεγάλη απόσταση και πλήρωμα περίπου 190 ατόμων

Το πλοίο έχει συμμετάσχει σε αποστολές στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, κυρίως για αποστολές επιτήρησης και προστασίας εμπορικών θαλάσσιων οδών.