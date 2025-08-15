Χιροσίμα, Ναγκασάκι - 80 χρόνια μετά: Τα αποτελέσματα της έρευνας για τον καρκίνο από την ακτινοβολία

Μετά από 80 χρόνια από τις φονικές επιθέσεις με ατομικές βόμβες στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, μια νέα εκτενής μελέτη αποκαλύπτει ότι οι καρκίνοι που προκαλούνται από την ακτινοβολία θα σκοτώσουν λιγότερο από το 1% των επιζώντων από τις εκρήξεις και την ακτινοβολία. Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή Φίλιπ Τόμας του Πανεπιστημίου Μπρίστολ, εκτιμά ότι μόνο 3.100 από τους 324.000 επιζώντες από τις ατομικές επιθέσεις θα πεθάνουν από λευχαιμία ή καρκίνους άλλων οργάνων που σχετίζονται με την ακτινοβολία.

Το 1945, περίπου 140.000 άνθρωποι στην Χιροσίμα και 74.000 στο Ναγκασάκι έχασαν τη ζωή τους από τις άμεσες συνέπειες της έκρηξης, της θερμότητας και της οξείας ακτινοβολίας. Στην τελετή για την 80η επέτειο στην πόλη Ναγκασάκι, ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός Σιγκέρου Ίσιμπα τόνισε τη σημασία της διατήρησης της μνήμης από τις «βάρβαρες συνέπειες» των ατομικών βομβών.

Η ακτινοβολία σε υψηλά επίπεδα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Παρ' όλα αυτά, η μελέτη του Τόμας δείχνει ότι η ακτινοβολία είναι λιγότερο επικίνδυνη για την εμφάνιση καρκίνου απ' ό,τι πολλοί θεωρούν. Ο ίδιος εξήγησε ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς του, που δημοσιεύθηκαν στο Journal of Biological Physics and Chemistry, αποδεικνύουν ότι οι επιζώντες, ακόμα και εκείνοι που εκτέθηκαν σε τεράστιες δόσεις ακτινοβολίας, έζησαν εκπληκτικά πολλά χρόνια, με μέσο όρο ηλικίας θανάτου πάνω από τα 78 έτη.

Η έρευνα αυτή βασίζεται σε δεδομένα από τη μελέτη του Ιαπωνο-Αμερικανικού Ιδρύματος Έρευνας Ακτινοβολίας, που παρακολουθεί τη υγεία των επιζώντων από το 1950. Ανέλυσε μια ομάδα 324.000 ατόμων από Χιροσίμα και Ναγκασάκι, επεκτείνοντας τα δεδομένα της μελέτης για να προσδιορίσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μέχρι το 2055.

Η καθηγήτρια του Ινστιτούτου Καρκίνου στο Λονδίνο, Άμι Μπέρινγκτον, ανέφερε ότι τα ευρήματα της έρευνας του Τόμας συμφωνούν με τις προηγούμενες μελέτες για τον καρκίνο στους επιζώντες των βομβαρδισμών. Ανέφερε επίσης πως, παρόλο που η ακτινοβολία έχει μακροχρόνιες συνέπειες, δεν μεταδόθηκε σε γενιές απογόνων, κάτι που αποτελεί θετική είδηση.

Με τα δεδομένα της νέας αυτής έρευνας, διαπιστώνεται ότι η επίπτωση της ακτινοβολίας για τους επιζώντες των βομβαρδισμών, αν και υπαρκτή, είναι λιγότερο καταστροφική από ό,τι υπήρχε γενική πεποίθηση, προσφέροντας μια νέα προοπτική στην κατανόηση των συνεπειών των ατομικών βομβών.

Με πληροφορίες από Financial Times