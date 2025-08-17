Χιλή: Ο Σεμπαστιάν Σολόρσα, ηθοποιός με σύνδρομο Down, διεκδικεί την προεδρία της χώρας

Ο Σεμπαστιάν Σολόρσα, ήδη γνωστός στο ευρύ κοινό της Χιλής από τη συμμετοχή του σε δημοφιλή σειρά του Netflix και τη βράβευσή του με εθνικά βραβεία υποκριτικής, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κατέλθει υποψήφιος για την προεδρία στις εθνικές εκλογές της χώρας.

Ο 43χρονος ηθοποιός με σύνδρομο Down προσπαθεί να συγκεντρώσει 35.000 υπογραφές έως τις 18 Αυγούστου, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στην εκλογική αναμέτρηση ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

Ο Σολόρσα δηλώνει ότι επιθυμεί να αποτελέσει «σημείο ισορροπίας» ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, που βρίσκονται σε διαρκή αντιπαράθεση στη χιλιανή πολιτική σκηνή. «Ακούω με την καρδιά μου», ανέφερε στο Associated Press, προσθέτοντας ότι η ιδιαιτερότητά του τον βοηθά να επικοινωνεί με διαφορετικό, πιο ήπιο τρόπο.

Εφόσον καταφέρει να κατέλθει στην εκλογική μάχη, οι βασικοί άξονες του προγράμματός του θα επικεντρωθούν στην κοινωνική ένταξη, στη βελτίωση της υγείας και της εκπαίδευσης, αλλά και στην ενίσχυση της ασφάλειας - ζήτημα που απασχολεί έντονα τους πολίτες τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης της βίας.

Σεμπαστιάν Σολόρσα: Οι εκλογές και οι αντίπαλοι

Η Χιλή θα εκλέξει νέο πρόεδρο στις 16 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής, η προεκλογική εκστρατεία κυριαρχείται από την αντιπαράθεση του ακροδεξιού Χοσέ Αντόνιο Καστ, που είχε ηττηθεί από τον σημερινό πρόεδρο Γκαμπριέλ Μπόριτς το 2021, και της Ζανέτ Χάρα, υποψήφιας του κυβερνώντος συνασπισμού και μέλους του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι δύο αυτοί υποψήφιοι θα αναμετρηθούν σε δεύτερο γύρο στις 14 Δεκεμβρίου.

Ο Σολόρσα υποστηρίζει ότι η δική του υποψηφιότητα προσφέρει έναν «τρίτο δρόμο», που θα προωθήσει ένα πιο ανοιχτό και συμπεριληπτικό κράτος. «Έχω περάσει όλη μου τη ζωή καταρρίπτοντας προκαταλήψεις, ως ηθοποιός, ως εργαζόμενος και ως πολίτης», είπε πρόσφατα ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του. «Όλοι αξίζουμε τις ίδιες ευκαιρίες».

Μέχρι στιγμής, έχει συγκεντρώσει λίγο περισσότερες από 600 υπογραφές, ωστόσο τονίζει ότι, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η προσπάθειά του είναι ήδη ένα βήμα προόδου, καθώς δίνει μεγαλύτερη ορατότητα στα άτομα με σύνδρομο Down και σε άλλες ευάλωτες ομάδες.

Σεμπαστιάν Σολόρσα: «Να σπάσουμε τους μύθους»

Παράλληλα με την καριέρα του στην υποκριτική και τη δουλειά του σε κατασκευαστική εταιρεία, ο Σολόρσα επισκέπτεται το Κοινοβούλιο, μιλά με βουλευτές και συναντά πολίτες για να προωθήσει την καμπάνια του. Στο Σαντιάγο και το Βαλπαραΐσο, όπου πρόσφατα βρέθηκε, γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από υποστηρικτές και θαυμαστές που του εύχονται «καλή επιτυχία με τις υπογραφές».

Η Καρολίνα Γκαγιάρδο, διευθύντρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Down Up Foundation, επισήμανε ότι η υποψηφιότητα του Σολόρσα «ανοίγει τον δρόμο ώστε να ακουστούν οι φωνές των ανθρώπων με σύνδρομο Down και να καταρριφθούν μύθοι και προκαταλήψεις που ακόμη υπάρχουν στην κοινωνία».

Σεμπαστιάν Σολόρσα: Από τη σκηνή στην πολιτική

Ο Σολόρσα μεγάλωσε τη δεκαετία του ’80, σε μια εποχή με ελάχιστη γνώση γύρω από το σύνδρομο Down. Οι γονείς του προσπάθησαν μόνοι τους να βρουν απαντήσεις και τον ενθάρρυναν μέσω της μουσικής, που αποτέλεσε το εφαλτήριο για την καλλιτεχνική του πορεία. Στα 18 του έλαβε υποτροφία για θεατρική σχολή και γρήγορα άρχισε να εμφανίζεται σε παραστάσεις και τηλεοπτικές εκπομπές.

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη χιλιανή σειρά θρίλερ Chromosome 21, η οποία βρέθηκε στη δεύτερη θέση του Netflix Χιλής μόλις δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία της το 2022. Για την ερμηνεία του απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Νέου Ηθοποιού στα βραβεία Caleuche του 2023, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του χιλιανού κινηματογράφου.

Παρά τις επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν διαθέτει πολιτική εμπειρία, ο ίδιος παραμένει αμετακίνητος: «Ξέρω ότι η υποψηφιότητά μου θα είναι άβολη για πολλούς. Όμως είμαι εδώ για να υποστηρίξω τις μειονότητες».

Με πληροφορίες από Associated Press