Χιλή: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο βρέφη

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη επτά τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στη Βίνα ντελ Μαρ της Χιλής.

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και παρέσυρε παρευρισκομένους στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο οδηγός αναμένεται να υποβληθεί και σε έλεγχο για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Six people were killed and several others were injured in a mass hit-and-run at the Viña del Mar fair in Chile. The incident occurred when an SUV ran over several people around the Caupolicán fair in the Achupallas sector of the city. Seven others were injured but are not in… pic.twitter.com/ybKvlarFp8 — T_CAS videos (@tecas2000) July 12, 2026

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.