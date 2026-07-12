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Χιλή: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο βρέφη

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και παρέσυρε παρευρισκομένους σε φεστιβάλ

The LiFO team
The LiFO team
ΧΙΛΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΒΡΕΦΗ Facebook Twitter
Το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό / Φωτ.: Χ
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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη επτά τραυματίστηκαν την Κυριακή, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στη Βίνα ντελ Μαρ της Χιλής.

Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και παρέσυρε παρευρισκομένους στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα και εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Ο οδηγός αναμένεται να υποβληθεί και σε έλεγχο για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

 
 
 
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