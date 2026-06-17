Χίλαρι Κλίντον: Η προσπάθεια επανεκλογής του Μπάιντεν κόστισε στους Δημοκρατικούς τις εκλογές του 2024

Η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να διεκδικήσει δεύτερη θητεία ήταν «ένα τρομερό λάθος» που κόστισε στους Δημοκρατικούς την προεδρία και ενδέχεται να έχει βλάψει μόνιμα την κληρονομιά του, δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο 92nd Street Y στο Μανχάταν, η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών το 2016 είπε ότι ο Μπάιντεν αθέτησε μια προηγούμενη δέσμευσή του να αποσυρθεί – και ότι η αθέτηση αυτής της υπόσχεσης αποδείχθηκε καταστροφική.

«Έκανε ένα τρομερό λάθος για τον εαυτό του, την κληρονομιά του και για τη χώρα», δήλωσε.

Οι δηλώσεις της Χίλαρι Κλίντον για τον Τζο Μπάιντεν

Η Κλίντον υποστήριξε ότι αν ο Μπάιντεν είχε ανακοινώσει στα τέλη του καλοκαιριού του 2023 ότι δεν θα ήταν υποψήφιος, μια πραγματική προκριματική εκλογική αναμέτρηση των Δημοκρατικών θα είχε αναδείξει έναν ισχυρότερο υποψήφιο.

«Πιστεύω ότι όποιος και αν είχε αναδειχθεί από εκείνη την αναμέτρηση, είτε ήταν η αντιπρόεδρος είτε ένας κυβερνήτης είτε ένας γερουσιαστής είτε οποιοσδήποτε άλλος, θα είχε νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε, χαρακτηρίζοντας την απόφαση να παραμείνει στον προεκλογικό αγώνα «ένα τρομερό λάθος εκτίμησης».

Hillary Clinton said former President Joe Biden made a “terrible mistake” by running for reelection in 2024, arguing another Democratic nominee would have defeated President Trump had the party held a competitive primary.



“He made a terrible mistake for himself, his legacy and… pic.twitter.com/6yakfsCMfv — CBS News (@CBSNews) June 16, 2026

Ο Μπάιντεν τελικά εγκατέλειψε την προσπάθειά του για επανεκλογή τον Ιούλιο του 2024, μετά από μια καταστροφική εμφάνιση σε τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον Τραμπ, κατά τη διάρκεια της οποίας η σύζυγός του, Τζιλ Μπάιντεν, αποκάλυψε πρόσφατα ότι, καθώς τον παρακολουθούσε, πίστευε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο, ο Μπάιντεν παρέδωσε την υποψηφιότητα στην αντιπρόεδρό του, Κάμαλα Χάρις, η οποία λίγους μήνες αργότερα ηττήθηκε στις γενικές εκλογές από τον Τραμπ.

Η αποδυνάμωση των Δημοκρατικών

Ωστόσο, ο ισχυρισμός της Κλίντον ότι οποιοσδήποτε Δημοκρατικός θα είχε νικήσει τον Τραμπ αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά.

Μια έκθεση του 2025 από την οργάνωση «Way to Win», σχετικά με την ήττα του 2024, εντόπισε τρία βασικά προβλήματα: οι ψηφοφόροι ήθελαν οικονομική αλλαγή, οι Ρεπουμπλικανοί κατείχαν δομικό πλεονέκτημα στα μέσα ενημέρωσης και τα αριστερά κινήματα σχετικά με τη Γάζα, τη φυλετική δικαιοσύνη και τη μετανάστευση ήταν εντελώς ασύμβατα με το κόμμα.

Μια αμφιλεγόμενη και καθυστερημένη εσωτερική ανασκόπηση των ηττών των Δημοκρατικών εντόπισε μια σειρά λαθών, περιγράφοντας ένα κόμμα που είχε χάσει έδαφος σε κάθε επίπεδο της διακυβέρνησης για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Στις δηλώσεις της τη Δευτέρα, η Κλίντον εξήγησε ότι «όταν ο [Μπάιντεν] δεν έκανε κίνηση και δεν παραδέχτηκε, ξέρετε, ότι είχε πει ότι θα αποσυρθεί, και στη συνέχεια αποφάσισε να μην το κάνει, και παρέμεινε στη θέση του για όσο διάστημα παρέμεινε, βρεθήκαμε σε ένα τρομερό δίλημμα».

Με πληροφορίες από Guardian