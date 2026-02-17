Χίλαρι Κλίντον για αρχεία Έπσταϊν: «Τα καθυστερούν σκόπιμα»

Η Χίλαρι Κλίντον κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για «συγκάλυψη» όσον αφορά τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

«Να δοθούν στη δημοσιότητα τα αρχεία. Τα καθυστερούν σκόπιμα», δήλωσε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε συνέντευξή της στο BBC, όπου παρευρέθηκε στο ετήσιο Παγκόσμιο Φόρουμ.

Ο Λευκός Οίκος έχει υποστηρίξει ότι με τη δημοσιοποίηση των αρχείων «έκανε περισσότερα για τα θύματα απ’ ό,τι οι Δημοκρατικοί ποτέ».

Όταν ρωτήθηκε αν ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ θα πρέπει να καταθέσει ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου, η Χίλαρι Κλίντον απάντησε: «Πιστεύω ότι πρέπει να καταθέσει όποιος καλείται να καταθέσει».

Οι Κλίντον αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον της επιτροπής του Κογκρέσου. Ο Μπιλ Κλίντον θα εμφανιστεί στις 27 Φεβρουαρίου και η Χίλαρι Κλίντον μία ημέρα νωρίτερα.

Ο Μπιλ Κλίντον - το όνομα του οποίου εμφανίζεται αρκετές φορές στα αρχεία Έπσταϊν - παραδέχθηκε ότι γνώριζε τον Έπσταϊν, αλλά υποστηρίζει πως διέκοψε κάθε επαφή μαζί του πριν από δύο δεκαετίες.

Κανείς από τους δύο Κλίντον δεν έχει κατηγορηθεί για αδικήματα από θύματα του Έπσταϊν και αμφότεροι έχουν δηλώσει ότι δεν γνώριζαν για τις σεξουαλικές του δραστηριότητες εκείνη την περίοδο.

Εκατομμύρια νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα αυτόν τον μήνα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, μετά την ψήφιση νόμου που υποχρεώνει την υπηρεσία να αποκαλύψει υλικό από τις έρευνες γύρω από την υπόθεση.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι έχει πλέον δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που απαιτεί ο νόμος για τη διαφάνεια, ωστόσο βουλευτές υποστηρίζουν ότι η δημοσιοποίηση δεν είναι επαρκής.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε»

Οι Κλίντον ζήτησαν η ακρόασή τους να γίνει δημόσια και όχι κεκλεισμένων των θυρών. «Θα παρουσιαστούμε, αλλά πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο να γίνει δημόσια», δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον στο BBC.

«Θέλω απλώς να είναι δίκαιο. Θέλω όλοι να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο», είπε η Χίλαρι Κλίντον. «Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Ζητάμε επανειλημμένα την πλήρη δημοσιοποίηση των αρχείων. Πιστεύουμε ότι το φως είναι το καλύτερο απολυμαντικό».

Η πρώην υποψήφια πρόεδρος υποστήριξε ότι η ίδια και ο σύζυγός της χρησιμοποιούνται για να αποσπαστεί η προσοχή από τον Τραμπ. «Να ο αντιπερισπασμός: θα φέρουμε τους Κλίντον, ακόμη και τη Χίλαρι Κλίντον, που δεν γνώρισε ποτέ τον άνθρωπο αυτό», είπε.

Η Χίλαρι Κλίντον δήλωσε επίσης ότι είχε συναντήσει τη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, «σε λίγες περιπτώσεις».

Ο Τραμπ - το όνομα του οποίου αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα αρχεία Έπσταϊν - έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν πριν από δεκαετίες. Δεν έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα από θύματα του Έπσταϊν.

Ερωτηθείς για τα σχόλια της Χίλαρι Κλίντον, ο Τραμπ δήλωσε στο BBC ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει. «Έχω αθωωθεί. Δεν είχα καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Έψαξαν για να βρουν κάτι και βρήκαν ακριβώς το αντίθετο», είπε μέσα από το Air Force One.

«Τώρα μπλέκονται οι ίδιοι. Και αυτό είναι το πρόβλημά τους… Οι Κλίντον και πολλοί άλλοι Δημοκρατικοί έχουν μπλεχτεί».

Για τις καταγγελίες σε βάρος του Τραμπ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε αναφέρει στο παρελθόν: «Ορισμένα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και εντυπωσιοθηρικούς ισχυρισμούς κατά του Τραμπ που κατατέθηκαν στο FBI λίγο πριν από τις εκλογές του 2020. Για να είμαστε σαφείς, οι ισχυρισμοί αυτοί είναι αβάσιμοι και ψευδείς και, αν είχαν έστω και ίχνος αξιοπιστίας, θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί εναντίον του».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε: «Με τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων, τη συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής και με το κάλεσμα του προέδρου Τραμπ για περαιτέρω έρευνες σχετικά με τους φίλους των Δημοκρατικών του Έπσταϊν, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα απ’ ό,τι οι Δημοκρατικοί ποτέ».

Με πληροφορίες από BBC