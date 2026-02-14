Hello Kitty: Μετά από 46 χρόνια αποχωρεί η σχεδιάστρια που την έκανε παγκόσμιο σύμβολο

Η Γιούκο Γιαμαγκούτσι, η σχεδιάστρια που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την παγκόσμια «έκρηξη» της Hello Kitty, αποχωρεί από τον ρόλο της μετά από 46 χρόνια, με την κατασκευάστρια εταιρεία Sanrio να ανακοινώνει ότι «παραδίδει τη σκυτάλη στη νέα γενιά».

Η Γιαμαγκούτσι ανέλαβε τον σχεδιασμό της Hello Kitty το 1980, πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία του χαρακτήρα, και παρέμεινε υπεύθυνη για την εξέλιξή του σε όλη τη διάρκεια που η Kitty μετατράπηκε από ιαπωνικό pop σύμβολο σε ένα από τα πιο εμπορικά επιτυχημένα brand διεθνώς. Η ίδια είναι σήμερα 70 ετών και θα παραμείνει στη Sanrio σε συμβουλευτικό ρόλο, ώστε να στηρίξει τη μετάβαση.

Τη θέση της θα αναλάβει μέχρι το τέλος του 2026 άλλη σχεδιάστρια της εταιρείας, γνωστή με το ψευδώνυμο «Aya», η οποία ήδη συνεργαζόταν με τη Γιαμαγκούτσι.

Η Hello Kitty εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε μικρό πορτοφολάκι και συνδέθηκε με την κουλτούρα kawaii, την αισθητική που έγινε διεθνές trend με έμφαση στο «χαριτωμένο» και το παιδικό. Με τα χρόνια μπήκε σχεδόν παντού, από ρούχα και αξεσουάρ μέχρι video games και ειδικές συνεργασίες με οργανισμούς και brands, ενώ έχει εμφανιστεί ακόμη και σε αεροπλάνο Airbus και στην παρέλαση της Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Σήμερα υπάρχουν καφέ Hello Kitty σε πολλές χώρες, θεματικό πάρκο στην Ιαπωνία και ακόμη ένα που έχει ανακοινωθεί ότι θα ανοίξει στην Κίνα.

Σε αντίθεση με άλλους ιαπωνικούς χαρακτήρες που έχουν πλήρες «σύμπαν» και λεπτομερές lore, η Hello Kitty έχει περιορισμένο background. Η Sanrio έχει πει ότι δεν είναι ακριβώς άνθρωπος, αλλά ούτε ακριβώς γάτα. Σύμφωνα με το επίσημο προφίλ της, «γεννήθηκε» στο Λονδίνο, έχει δίδυμη αδελφή τη Mimmy και σύντροφο τον Dear Daniel.

Η Hello Kitty αναμένεται να κάνει κινηματογραφικό ντεμπούτο σε ταινία της Warner Bros το 2028. Έχει εμφανιστεί σε animated σειρές, αλλά παραμένει «σιωπηλή», καθώς ο χαρακτήρας δεν έχει στόμα.

Με πληροφορίες από BBC