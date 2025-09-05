Χειρουργός του NHS που ακρωτηρίασε τα πόδια του για να ικανοποιήσει σεξουαλική επιθυμία καταδικάστηκε

Σε κάθειρξη δύο ετών και οκτώ μηνών καταδικάστηκε ο Νιλ Χόπερ, 49 ετών, αγγειοχειρουργός στη Βρετανία, ο οποίος πάγωσε τα πόδια του με ξηρό πάγο ώστε να οδηγηθεί σε ακρωτηριασμό, προκειμένου να ικανοποιήσει μια προσωπική εμμονή.

Στη συνέχεια υπέβαλε ψευδείς αιτήσεις σε ασφαλιστικές εταιρείες, αποσπώντας σχεδόν 500.000 λίρες.

Ο Χόπερ παραδέχτηκε την ενοχή του για δύο υποθέσεις απάτης με ψευδείς δηλώσεις, καθώς ισχυρίστηκε ότι έχασε τα πόδια του από σηψαιμία και όχι από τραυματισμό που είχε προκαλέσει ο ίδιος. Ομολόγησε επίσης ότι κατείχε ακραίο πορνογραφικό υλικό, με βίντεο από τον ιστότοπο «EunuchMaker».

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από την έρευνα για τον Μάριους Γκούσταβσον, ο οποίος διηύθυνε δίκτυο ακραίων σωματικών τροποποιήσεων στη Βρετανία. Ο Γκούσταβσον καταδικάστηκε το 2023 σε ισόβια, με ελάχιστη παραμονή 22 ετών, για ακρωτηριασμούς και αφαιρέσεις γεννητικών οργάνων ακόμη και σε εφήβους 16 ετών.

Στο δικαστήριο του Τρούρο ακούστηκε ότι ο Χόπερ, τον Απρίλιο του 2019, χρησιμοποίησε ξηρό πάγο για να καταστρέψει τα πόδια του, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να σωθούν και να χρειαστεί ο ακρωτηριασμός. Στη συνέχεια εξαπάτησε τις ασφαλιστικές Aviva και Old Mutual Health, αποσπώντας 466.653 λίρες, τις οποίες ξόδεψε σε τροχόσπιτο, τζακούζι και εργασίες στο σπίτι του.

Ο δικαστής Τζέιμς Άντκιν επέβαλε, εκτός από την ποινή φυλάκισης, δεκαετή περιοριστικά μέτρα για σεξουαλικά αδικήματα, ενώ ξεκίνησε διαδικασία για να επιστραφεί μέρος των χρημάτων που απέσπασε. Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι ο Χόπερ θα χάσει το σπίτι του.

Ο γιατρός εργαζόταν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο Royal Cornwall Hospitals Trust, από το 2013 έως την αναστολή καθηκόντων του τον Μάρτιο του 2023, μετά τη σύλληψή του. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους διαγράφηκε προσωρινά από το ιατρικό μητρώο. Η σύζυγός του έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου.

Οι ασθενείς του χειρούργου εκφράζουν ανησυχία

Παρότι το νοσοκομειακό ίδρυμα ξεκαθάρισε ότι «οι κατηγορίες δεν συνδέονται με την επαγγελματική του πρακτική και δεν υπάρχει καμία ένδειξη κινδύνου για ασθενείς», πρώην ασθενείς –ακόμη και κάποιοι που είχαν υποβληθεί σε ακρωτηριασμό– έχουν ζητήσει νομική συμβουλή, εκφράζοντας ανησυχίες για τις θεραπείες που τους παρείχε.

Μετά τον ακρωτηριασμό του, ο Χόπερ είχε δώσει συνεντεύξεις στο BBC και εμφανίστηκε σε ντοκιμαντέρ του καναλιού S4C, δηλώνοντας ότι «απόλαυσε την προσοχή» που κέρδισε. Είχε μάλιστα φτάσει να συμπεριληφθεί στη σύντομη λίστα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας για την επιλογή αστροναύτη με αναπηρία.

Η Ιατρική Επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου είχε ήδη επιβάλει περιορισμούς στην πρακτική του από τον Απρίλιο του 2023, πριν την πλήρη αναστολή της άδειάς του τον Δεκέμβριο.

Με πληροφορίες από BBC