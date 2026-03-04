«Χειροτερεύει κάθε μέρα»: Οι Ιρανοί ζουν μέσα στον φόβο καθώς το Ισραήλ σφυροκοπά την Τεχεράνη

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ραγδαία, καθώς το Ισραήλ ανακοίνωσε νέες «εκτεταμένες» επιθέσεις σε όλη την Τεχεράνη, στοχεύοντας υποδομές του ιρανικού καθεστώτος.

Παράλληλα όμως, εκτός από το Ιράν πλήττονται και περιοχές του Λιβάνου. Το BBC επικοινώνησε με κατοίκους και αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι περιγράφουν τον φόβο και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην καθημερινότητά τους.

Στην ιρανική πρωτεύουσα, δύο άνδρες έστειλαν μηνύματα περιγράφοντας την εμπειρία τους. «Ακόμα ακούω τις εκρήξεις. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι απλώς στα αυτιά μου ή αν πραγματικά συνεχίζονται. Είμαι κουρασμένος. Δεν είμαι πια χαρούμενος για την πιθανότητα αλλαγής καθεστώτος. Απλώς κουρασμένος και μπερδεμένος για το τι μπορεί να συμβεί», ανέφερε αρχικά ένας 30χρονος.

Ένας άλλος άνδρας, πρόσθεσε: «Μέτρησα 30 εκρήξεις σήμερα. Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε μέρα. Σήμερα ο καπνός γέμισε τον αέρα μέσα στο σπίτι μας. Τι νομίζεις ότι θα είναι το τέλος αυτού; Πότε θα τελειώσει; Θέλω μόνο ευημερία και ειρήνη για όλους μας. Είναι τρομακτικό. Πολύ τρομακτικό. Δεν ξέρω ποιοι αξιωματούχοι ζουν κοντά μας. Ελπίζω να μην γυρίσει εναντίον μας και να βάλει σε κίνδυνο τις ζωές μας». Στο Λίβανο, η κατάσταση είναι εξίσου τεταμένη. Στο Χάζμιε, στα προάστια της Βηρυτού, το Comfort Hotel δέχθηκε ισραηλινή επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους πρώτους ορόφους και τραυματισμό της ρεσεψιονίστ, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Ξυπνήσαμε από μια έκρηξη και σκόνη. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Αυτή η περιοχή είναι συνήθως ασφαλής. Μακάρι να ήσασταν εδώ νωρίτερα και να βλέπατε πώς έβγαιναν οι οικογένειες με τις πάνες και το γάλα στα χέρια. Δεν έχουμε εδώ τρομοκράτες. Τους μισούμε», περιέγραψε η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου στο BBC.

Η ίδια προσέθεσε ότι πλέον δεν νιώθει ασφαλής πουθενά στον Λίβανο, αλλά δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα. «Ποιον να εμπιστευτώ; Να εμπιστευτώ τη Χεζμπολάχ ή το Ισραήλ; Δεν εμπιστεύομαι κανέναν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Καθώς οι προσπάθειες καθαρισμού στο ξενοδοχείο βρίσκονταν σε εξέλιξη, εκρήξεις από ισραηλινές επιθέσεις ακούγονταν στα νότια προάστια της Ντάχιε, εντείνοντας τον φόβο στους κατοίκους.

Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές στις ζωές απλών πολιτών, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα και τον κίνδυνο.

Με πληροφορίες από BBC