Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πληροφορίες κάνουν λόγο για ενέσεις στα γεννητικά όργανα για καλύτερη επίδοση

Την Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) δέχθηκε ερώτηση αν οι άνδρες αθλητές του άλματος με σκι έκαναν ενέσεις υαλουρονικού οξέος στα γεννητικά όργανά τους για να πετάξουν πιο μακριά, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ποια ήταν η αντίδραση του προέδρου της WADA, Witold Banka; «Το άλμα με σκι είναι πολύ δημοφιλές στην Πολωνία [η πατρίδα του Banka], οπότε σας υπόσχομαι ότι θα το εξετάσω», είπε με ένα ειρωνικό χαμόγελο.

Όσο τρελό και αν ακούγεται, υπάρχουν ευρύτερες ανησυχίες γύρω από αυτό το ζήτημα – το οποίο έχει ονομαστεί «Penisgate» – μετά την πρώτη αναφορά του από τη γερμανική εφημερίδα Bild.

Η μέθοδος που βελτιώνει τις επιδόσεις των αθλητών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Πέρυσι, δύο από τους Ολυμπιονίκες της Νορβηγίας, ο Marius Lindvik και ο Johann André Forfang, τιμωρήθηκαν με τρίμηνη αποβολή, αφού αποκαλύφθηκε ότι η ομάδα είχε τροποποιήσει κρυφά τις ραφές των στολών τους στην περιοχή του καβάλου κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σκι του 2025.

Ο προπονητής της Νορβηγίας Magnus Brevik, ο βοηθός προπονητής Thomas Lobben και το μέλος του προσωπικού Adrian Livelten τιμωρήθηκαν επίσης με 18 μήνες αποκλεισμό για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο, το οποίο έκανε τις στολές των αθλητών μεγαλύτερες και, ως εκ τούτου, μείωσε την ταχύτητα κατάβασης.

Μια μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers διαπίστωσε ότι κάθε 2 εκατοστά στην περιφέρεια του κοστουμιού μείωναν την αντίσταση κατά 4% και αύξαναν την άνωση κατά 5%. Ανέφερε ότι μια αλλαγή 2 εκατοστών στα κοστούμια ισοδυναμούσε με επιπλέον 5,8 μέτρα στο μήκος του άλματος.

Ωστόσο, η Bild ισχυρίζεται τώρα ότι οι άλτες έχουν στραφεί σε άλλες μεθόδους για να παρακάμψουν το σύστημα όταν μετρώνται για τις στολές τους, τα δεδομένα για τις οποίες λαμβάνονται από έναν 3D σαρωτή από το χαμηλότερο σημείο των γεννητικών τους οργάνων. Αυτές περιλαμβάνουν την έγχυση υαλουρονικού οξέος στα γεννητικά όργανά τους ή την τοποθέτηση πηλού στο εσώρουχό τους για να κάνουν τις μετρήσεις τους προσωρινά μεγαλύτερες και, ως εκ τούτου, τις στολές τους πιο φαρδιές για όταν αγωνίζονται.

Χωρίς αδιάσειστα στοιχεία οι φήμες

Η εφημερίδα ανέφερε έναν γιατρό, τον Kamran Karim, ο οποίος είπε: «Είναι δυνατό να επιτευχθεί μια προσωρινή, οπτική πάχυνση των ανδρικών γεννητικών οργάνων με την έγχυση υαλουρονικού οξέος. Μια τέτοια ένεση δεν ενδείκνυται ιατρικά και ενέχει κινδύνους».

Αυτές οι περίεργες φήμες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί με αδιάσειστα στοιχεία, αν και σύμφωνα με τους κανόνες της WADA, μια μέθοδος που θέτει σε κίνδυνο την υγεία ενός αθλητή και αντιβαίνει στο πνεύμα του αθλητισμού θα απαγορευόταν.

Όταν ρωτήθηκε για τις φήμες, ο Olivier Niggli, γενικός διευθυντής της WADA, απάντησε: «Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του άλματος με σκι – και πώς αυτό μπορεί να βελτιωθεί – αλλά αν κάτι έρθει στην επιφάνεια, θα εξετάσουμε οτιδήποτε έχει σχέση με το ντόπινγκ».

Ο ίδιος τόνισε ότι «δεν χρησιμοποιούμε άλλα μέσα για τη βελτίωση της απόδοσης, αλλά η επιτροπή μας θα εξετάσει σίγουρα αν αυτό εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, δεν είχα ακούσει τίποτα σχετικά μέχρι που το αναφέρατε».

