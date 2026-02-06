Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Snoop Dogg ζήτησε από παίκτες κέρλινγκ να φωτογραφηθεί επί το έργον

Ο Snoop Dogg και το άθλημα του κέρλινγκ αποτέλεσαν ένα πολύ περίεργο συνδυασμό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες την Παρασκευή, με τους Βρετανούς αθλητές Bruce Mouat και Jennifer Dodds να είναι ακόμη πιο σοκαρισμένοι από το κοινό και τα εκατομμύρια τηλεθεατών όταν έλαβαν ένα αίτημα για φωτογραφία από τον ράπερ.

Οι Mouat και Dodds είχαν διατηρήσει το αήττητο ρεκόρ τους μέχρι στιγμής στους Αγώνες με μια νίκη 7-4 επί των σκληρών αντιπάλων τους από τη Σουηδία, αλλά ήταν εξίσου χαρούμενοι που γνώρισαν τον αμερικανικό σούπερσταρ.

Ο Snoop Dogg στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

«Τον είδαμε στο ημίχρονο. Ζήτησε να βγάλουμε μια φωτογραφία μαζί του, οπότε νιώθω πολύ καλά για τον εαυτό μου», ανέφερε ο Mouat. Το δίδυμο ρωτήθηκε τι τους είπε ο μουσικός, με την Dodds να απαντά: «Άκουσε για τον Bruce!»

Ο ράπερ, που φορούσε μια ζακέτα των ΗΠΑ με φωτογραφίες της Cory Thiesse και του συμπαίκτη της Korey Dropkin, είναι επίτιμος προπονητής της αμερικανικής ομάδας καθώς και ειδικός ανταποκριτής του NBC, και βγήκε ο ίδιος στον πάγο για να δοκιμάσει να σπρώξει μια πέτρα. Είχε επίσης μεταφέρει την Ολυμπιακή φλόγα την Τετάρτη, έχοντας προηγουμένως υπάρξει λαμπαδηδρόμος στους Θερινούς Αγώνες στο Παρίσι πριν από δύο χρόνια.

Φωτ. Getty Images

Το αμερικανικό ζευγάρι νίκησε τους Καναδούς Brett Gallant και Jocelyn Peterman με 7-5 μπροστά σε ένα στάδιο γεμάτο με Αμερικανούς υποστηρικτές. «Είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η οικογένεια και οι φίλοι μας είναι εδώ για να μας ενθαρρύνουν. Ο Snoop Dogg είναι εδώ για να μας ενθαρρύνει! [Το μπουφάν] ήταν πολύ ωραίο. Μου άρεσε πολύ. Ο προπονητής Snoop ήταν πολύ καλός σήμερα», δήλωσε ο ενθουσιασμένος Dropkin.

«Είμαι εδώ μόνο για να ενθαρρύνω, να ανεβάσω το ηθικό και ίσως να μοιραστώ λίγη σοφία από την άκρη του γηπέδου. Οι αθλητές της ομάδας των ΗΠΑ είναι οι πραγματικοί σταρ», δήλωσε ο Snoop Dogg. «Αυτή η ομάδα αντιπροσωπεύει ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει ο αθλητισμός: ταλέντο, πάθος και σκληρή δουλειά. Αν μπορώ να προσθέσω λίγο περισσότερη αγάπη και κίνητρο σε όλα αυτά, τότε για μένα είναι μια νίκη».

Με πληροφορίες από Guardian