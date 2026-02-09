Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Βρετανός σκιέρ που έγραψε στο χιόνι «F*** ICE» δέχεται απειλές για τη ζωή του

Ο Βρετανοαμερικανός σκιέρ Gus Kenworthy δήλωσε ότι έχει δεχθεί απειλές για τη ζωή του μετά από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στόχευε την ICE, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, την περασμένη εβδομάδα.

Ο Kenworthy ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram μια εικόνα με τη φράση «f*** ICE», γραμμένη - όπως φαινόταν - με ούρα πάνω στο χιόνι.

Ο 34χρονος δημοσίευσε το βράδυ της Κυριακής ένα βίντεο, στο οποίο ανέφερε: «Τις προάλλες ανέβασα μια φωτογραφία με τις σκέψεις μου για την ICE και από τότε αυτή η φωτογραφία έχει κυκλοφορήσει παντού. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και, ειλικρινά, τα περισσότερα ήταν υποστηρικτικά και ενθαρρυντικά.

Όμως πολλά από τα μηνύματα ήταν απαίσια: άνθρωποι μου έλεγαν να αυτοκτονήσω, με απειλούσαν, εύχονταν να με δουν να τινάζω το γόνατό μου στον αέρα ή να σπάω τον λαιμό μου στον αγώνα μου, με αποκαλούσαν με προσβλητικούς χαρακτηρισμούς… είναι τρελό».

Ο Kenworthy κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ski slopestyle στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 στο Σότσι, αγωνιζόμενος με τα χρώματα των ΗΠΑ, πριν αλλάξει και εκπροσωπήσει τη Μεγάλη Βρετανία το 2019.

«Ίσως αυτό το βίντεο να προκαλέσει ακόμη περισσότερο μίσος και χολή, αλλά θεωρώ σημαντικό να λέμε αυτό που αισθανόμαστε, να υπερασπιζόμαστε όσα πιστεύουμε και να στεκόμαστε απέναντι στην αδικία. Νομίζω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι ξεχνούν πως μπορείς να αγαπάς τις ΗΠΑ και να είσαι περήφανος που είσαι Αμερικανός – εγώ είμαι – και ταυτόχρονα να πιστεύεις ότι μπορούν να γίνουν καλύτερες. Και το ότι αγαπάς τις ΗΠΑ δεν σημαίνει ότι στηρίζεις αυτή την κυβέρνηση», πρόσθεσε ο Ολυμπιονίκης στο βίντεό του.

Με πληροφορίες από Guardian